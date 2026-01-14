(The sky is blue and the sun is shining): opere di Arti visive IUAV

Opere e progetti realizzati nell’ambito del Laboratorio avanzato di Arti Visive 2, Corso di Laurea Magistrale in Arti Visive e Cinema Espanso dell’Università IUAV di Venezia

Riceviamo e pubblichiamo.

Berggruen Arts & Culture – Palazzo Diedo, la Fondazione Bevilacqua La Masa – Sala Del Camino, la Fondazione SUMus – La Fucina del Futuro ospitano (The sky is blue and the sun is shining) Eco-Pressures Beyond Venice dal 16 al 25 gennaio 2026.

La mostra presenta opere e progetti realizzati da studentesse e studenti del Laboratorio avanzato di Arti visive 2 dell’Università IUAV di Venezia, condotto dalla professoressa Yuko Hasegawa con la collaborazione di Claudia Rossini.

A una prima lettura, il titolo (The Sky is Blue and the Sun is Shining), ‘Il cielo è azzurro e il sole splende’ evoca un’idea di equilibrio naturale, richiamando un immaginario condiviso di stabilità ambientale.

Tuttavia, nel contesto del progetto, funge da stimolo a farsi domande e a rivelare una serenità piuttosto fragile. Sviluppato da un laboratorio di arti visive a Venezia, il progetto riunisce 33 studentesse e studenti, artiste/i, architette/i, designer e curator, presentando opere di nuova produzione.

La città è stata considerata organicamente come un laboratorio vivente per riflettere sulle interdipendenze ecologiche, simbolo di un patrimonio vulnerabile di fronte ai cambiamenti climatici, al turismo e alle politiche di conservazione.

Anziché concentrarsi esclusivamente sulla vulnerabilità o sul senso di perdita, tuttavia, la mostra dimostra come la capacità immaginativa emerga proprio da condizioni di pressione.

Articolato in tre sedi, il progetto esplora l’ecologia come condizione concreta e relazionale. Alla Fondazione Bevilacqua La Masa – Sala del Camino, le opere riflettono sulle interazioni tra pratiche umane, ambiente e patrimonio culturale, legate all’acqua, al corpo e a forme di difesa individuali e collettive.

Alla Fondazione SUMUS – La Fucina del Futuro, l’attenzione si sposta sull’esperienza urbana e sulla continua negoziazione tra agenti umani e non umani nella vita quotidiana.

A Palazzo Diedo – Berggruen Arts & Culture, performance e cinema espanso indagano il tempo, la presenza e l’attenzione come dimensioni ecologiche, attraverso processi aperti e in trasformazione.

Nelle tre sedi, (The Sky is Blue and the Sun is Shining), Eco-Pressures Beyond Venice propone la pratica espositiva come una forma di pratica ecologica, superando le letture convenzionali di Venezia e collocandosi all’intersezione tra crisi ambientale, teoria critica e ricerca artistica.

Il progetto invita il pubblico a fare esperienza delle interdipendenze che costituiscono la vita contemporanea e a riconoscere molteplici modi di abitare, comprendere e immaginare il mondo.