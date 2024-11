‘The Queen of Limerick’ all’EcoTeatro

Il musical dedicato alla vita di Dolores O’Riordan in scena a Milano il 21 novembre

Giovedì 21 novembre 2024, alle 20:45, all’EcoTeatro di Milano, ritorna l’Irlanda con lo spettacolo, ‘The Queen of Limerick’, dedicato alla vita di Dolores O’Riordan, la regina di Limerick, icona rock, cantautrice e musicista irlandese, voce inconfondibile dei The Cranberries, una delle band rock più influenti ed amate degli anni 90.

Il musical si snoda attraverso il racconto della vita, non romanzata, della cantante, prematuramente scomparsa nel 2018, narrata a episodi, come fosse un podcast radiofonico, condotto da Andrea Rock.

Un importante concerto della band rock The Lizberries che, sulle note dei più importanti successi dei Cranberries, si esibirà sul palco, per la parte musicale. Al gruppo si unirà Andrea Rock nel brano finale, per un omaggio all’artista.

Per la prima volta, grazie all’abilità dei ballerini della Compagnia spettacoli Gens d’Ys e alla coreografa e ballerina solista Deborah Pini, le danze irlandesi saranno ballate sulla musica de The Cranberries, un repertorio particolare, danze considerate tradizionali, sulle musiche di un famoso gruppo rock.

Scenografia e regia a cura di Fabio Rux

Musicisti: The Lizberries e Andrea Rock

Dettaglio Musicisti: Cristina Paradisi, Mattia Monza, Stefano Limonta, Mauro Casella, Andrea Toselli, in arte Andrea Rock

Coreografie: Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys e Deborah Pini

Ballerini della Compagnia spettacoli Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys e ballerina solista Deborah Pini

Dettaglio ballerini: Marco Tomassini, Dionel Ibarra, Irene Belgeri, Chiara Carbonaro, Rebecca Amico, Gemma Brescia, Denise Bessone, Noemi Gianuzzi, Francesca Robusto, Annalisa Bellitto

EcoTeatro di Milano

Via Fezzan, 11

20146 Milano

Biglietteria EcoTeatro

Prenotazioni telefoniche: tel. 02-82773651

Email: biglietteria@ecoteatro.org

Biglietti: Biglietti da € 20 più la prevendita

Ticket in prevendita: http://www.ecoteatro.it

https://www.vivaticket.com/it/ticket/the-queen-of-limerick/242280

The Lizberries

The Lizberries nascono a Milano, come Lizards 2004 e nel 2011 iniziano a sperimentare

unendo il lavoro sulle loro canzoni alla passione per la musica dei The Cranberries. Iniziano così, un progetto parallelo, The Lizberries, tributo alla band irlandese.

In poco tempo, grazie alla voce della cantante particolarmente simile a quella di Dolores, a un sound curato nei minimi dettagli e al forte affiatamento, si ritrovano a suonare su palchi prestigiosi, anche a livello internazionale, diventando il migliore tributo a livello europeo.

Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys

Gens d’Ys è la danza irlandese in Italia da 31 anni, da quel lontano 1993, quando un gruppo di amici in provincia di Varese si misero in testa di imparare a ballare reel, jig e hornpipe.

Impegno, tecnica, un po’ di follia, ma soprattutto una travolgente passione per l’Irlanda e i Paesi celtici li ha portati, generazione dopo generazione, a ballare in tutti gli angoli d’Italia, con corsi di tutti i livelli in 30 città italiane.

I loro workshop di danze celtiche, in ogni angolo d’Italia, sono divertimento assicurato per tutti, anche per chi non ha mai osato muovere un passo. L’attuale compagnia spettacoli dell’accademia porta in scena un repertorio di diversi stili di danza irlandese: dalle leggere e volteggianti slip jig alle ritmate coreografie danzate all’unisono con le scarpe heavy, antenate delle scarpe da tap, sulla scia dei musical ‘Riverdance’ e ‘Lord of The Dance’, passando per il fusion, le highland dances e persino il flamenco.

L’Accademia gode da molti anni del patrocinio che l’Ambasciata irlandese in Italia concede agli eventi e manifestazioni che organizza, di quello di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal 2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è testimonial ufficiale.

Andrea Rock Andrea Toselli, in arte Andrea Rock

Classe 1982. Punk rocker, musicista, speaker radiofonico, content creator e attivista cresciuto con la filosofia del ‘do it yourself’ è da circa 20 anni in giro per l’Italia, sui palchi o nei club.

Rock nel linguaggio, genuino nei confronti di ciò che ama; dal basket NBA ai fumetti Marvel, dall’amore per i tatuaggi a quello per le verdi terre d’Irlanda.

Dai microfoni di Virgin Radio, a fianco delle più brillanti stelle del firmamento musicale, al pub sotto casa, sorseggiando una Guinness.

Un piede nel mainstream e l’altro nell’underground.