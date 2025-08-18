The Kolors a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Ferma a Mont’Alfonso sotto le stelle il trionfale Summer Tour 2025

Dopo il successo della tournée europea, che li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, The Kolors sono pronti a calcare le scene italiane con il tour ‘Summer 2025’.

E grande è l’attesa per la tappa a Castelnuovo di Garfagnana (LU), martedì 19 agosto nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Inizio concerto ore 21:15, apertura porte ore 16:30, si consiglia di arrivare con un congruo anticipo, sono disponibili parcheggi e bus navette da/per la Fortezza (vedi indicazioni sotto).

I biglietti – posti numerati da 28,75 euro a 46 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana. piazza delle Erbe, tel. 0583-641007, è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità, anche a distanza con bonifico bancario.

Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli promettono energia a piene mani e una scaletta ricca di successi e sorprese. Da ‘Frida (mai, mai, mai)’ a ‘Everytime’, passando per ‘Pensare Male’, ‘Cabriolet Panorama’, l’immancabile ‘Italodisco’ e il nuovo singolo ‘Pronto come va’.

Stash spiega:

‘Pronto come va’ è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio. Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore. Ricordavamo le sensazioni che si provavano in macchina mentre si ascoltavano da un CD, o ancor prima da musicassetta, le canzoni che cercavano in qualche modo di raccontare il sentimento per qualcuno…

Mentre sul sound del pezzo ha aggiunto:

Quel tipo di ricordo, che nel nostro caso si riferisce agli inizi degli anni 10, ci ha guidati anche nella scelta dei suoni. Abbiamo cercato di raccontare con sincerità la nostra epoca delle compilation, in una direzione parecchio ‘pharrelliana’.

Il nuovo brano è stato anticipato dallo spoiler fatto dalla band in occasione delle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali The Kolors sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti e stupendo tutti i presenti con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, eseguendo per la prima volta il brano davanti agli sposi e ai loro invitati.

Parcheggi, navette e indicazioni

In occasione del concerto dei The Kolors, saranno disponibili i parcheggi della Fortezza, a 600 metri dall’ingresso, e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini sarà in funzione un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, dalle ore 16,30 con una frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. Si raccomandano scarpe comode e una giacca a vento!

Prossimi appuntamenti

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, il festival vedrà ospiti nei prossimi giorni Angelo Branduardi con lo spettacolo ‘Il Cantico’ e l’Ensemble Symphony Orchestra con una serata dedicata a ‘Boléro’ di Maurice Ravel e ‘Carmina Burana’ di Carl Orff.

Programma completo e prevendite sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it.

Info tel. 0583-641007 – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org