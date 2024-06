‘The Hummingbirds’ al Teatro Astra

In scena dal 26 al 27 giugno a Torino

Dopo il successo della prima nazionale a Roma, approda a Torino il 26 e 27 giugno, ore 21:00, al Teatro Astra di Torino, ‘The Hummingbirds’, la commedia drammatica di Garret Jon Groenveld che si interroga su cosa sia il lavoro significativo all’interno di una società distopica.

Lo spettacolo, ha debuttato a New York al Chain Theatre di Manhattan da 3 al 21 aprile 2024.

Protagonista l’attrice italiana Francesca Ravera, con la partecipazione di Leonardo Gómez, diretti da Kim T. Sharp, in uno scenario distopico, in un futuro prossimo e inquietante, dove il lavoro significativo è scarso, i delicati colibrì sono diventati aggressivi e il terrorismo è la norma quotidiana.

Disoccupato da troppo tempo? Benvenuti in uno speciale Ufficio di Collocamento! Qui lavorerete con due consulenti molto particolari per collocarvi in un lavoro oggi stesso.

Potrebbe non essere un lavoro per cui siete qualificati, o un lavoro sicuro per chiunque lo svolga, ma dovrete farlo, perché se potete camminare, potete lavorare!

‘The Hummingbirds’ ha vinto il Global Age Project 2012 e il Premio Internazionale Global Playwriting 2012, 7 Presentazioni in 7 Paesi – US, Romania, Spagna, Messico, Paesi Bassi, Germania e Singapore, e ha ricevuto la sua prima in lingua inglese al New Jersey Rep nel 2022.

È in tournée in Romania, in romeno, ed è stato prodotto in spagnolo a Zaragoza, in Spagna, e in due acclamate produzioni a Città del Messico, in Messico.

Il regista Kim T. Sharp annota:

Lo script tagliente e il dark humor di Garret offrono un’immagine del futuro caotico verso cui stiamo andando. Se non puoi scegliere cosa fare, puoi ancora essere chi sei?

Francesca Ravera, protagonista dello spettacolo, afferma:

Attraverso ‘The Hummingbirds’, il pubblico è immerso in un mondo inquietante in cui le libertà personali sono limitate, costringendoci a riflettere sulla direzione della nostra società.

Lo spettacolo andrà in scena inoltre, il 3 e 4 luglio al Teatro Garage di Genova.