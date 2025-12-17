‘The Guitar Quintet’: a Napoli il Natale unisce Italia e Africa

Il 19 dicembre musica e solidarietà alla Basilica di San Francesco di Paola con il Consolato del Bénin

Un viaggio tra le armonie del barocco per costruire ponti di solidarietà tra Napoli e l’Africa.

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 19:00, la suggestiva cornice della Basilica Reale di San Francesco di Paola ospiterà il Concerto di Natale ‘The Guitar Quintet’.

L’evento è promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, in partnership istituzionale con la Business Unit di Dielle srl – PLC Marine.

Una serata che coniuga l’alto valore artistico con l’impegno umanitario, proponendosi come un messaggio di pace in un’epoca segnata da conflitti: la musica diventa linguaggio universale capace di superare barriere linguistiche e culturali, unendo i cuori attraverso la condivisione di emozioni.

Il programma musicale

Protagonisti della serata saranno due capolavori assoluti della musica classica: il Concerto in Re maggiore RV93 di Antonio Vivaldi e il Quintetto per chitarra n.6 G448 di Luigi Boccherini.

Ad interpretarli sarà un ensemble d’eccezione guidato dalla talentuosa chitarrista, compositrice e arrangiatrice Anna Della Ragione. L’artista, originaria di Bacoli e da sempre dedita a mettere la propria arte al servizio di cause nobili, sarà accompagnata da un quartetto d’archi composto dai maestri Sergio Carnevale e Isabella Parmiciano, violini, Tiziana Traverso, viola, e Gianpaolo Nigro, violoncello.

Solidarietà e progetti

L’iniziativa va oltre l’aspetto concertistico. Nel corso della serata, infatti, saranno illustrati i progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Consolato per migliorare le condizioni di vita della popolazione beninese

Iniziative concrete rese possibili anche grazie alla generosità e al sostegno tangibile della Famiglia De Lillo, rappresentata dai dottori Andrea e Maria De Lillo.

‘The Guitar Quintet’ rappresenta, dunque, un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale all’insegna della cultura e della fratellanza, confermando il ruolo di Napoli come crocevia di dialogo tra i popoli.