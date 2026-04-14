The End – Prima Parte

Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancora oggi a piantare un albero di mele.

Martin Lutero

La fine del mondo è un’idea che accompagna l’umanità fin dai suoi primi respiri coscienti, quando i sumeri incidevano sulle tavolette di argilla le storie degli Annunaki, che decisero di cancellare la razza umana con un diluvio perché il rumore degli uomini disturbava il sonno degli dei.

Quel diluvio si ripete nelle profezie maya, che calcolarono la fine di un grande ciclo di baktun il 21 dicembre 2012, non come cataclisma fisico ma come un’inversione vibrazionale del pianeta stesso.

I sacerdoti toltechi e aztechi vedevano nei sogni indotti dal peyote l’arrivo di Quetzalcoatl che avrebbe bruciato il vecchio mondo per far nascere il nuovo.

Un concetto che i filosofi presocratici come Eraclito già intuivano quando parlavano del logos che tutto governa e tutto riconduce al fuoco purificatore in un eterno ritorno delle cose.

Un’idea che Nietzsche riprese secoli dopo trasformandola nell’eterno ritorno dell’uguale dove l’oltreuomo deve imparare a danzare sulle ceneri del vecchio ordine morale e cosmico.

Intanto, nella cultura popolare moderna, i film hollywoodiani come Armageddon o The Day After Tomorrow hanno trasformato l’apocalisse in uno spettacolo consumabile con asteroidi che precipitano come lacrime divine e onde giganti che inghiottono le metropoli, simbolo della hybris tecnologica punita dagli spiriti elementali evocati inconsapevolmente dagli scienziati che, nel 1945, a Los Alamos accesero la prima bomba atomica durante il test Trinity, un fungo di fuoco che riecheggia la colonna infuocata di Mosè sul Sinai ma rappresenta, in realtà, il sigillo di Salomone rovesciato, un rituale kabbalistico fallito, che spalanca le porte dei mondi qliphothici liberando i demoni dell’albero capovolto.

I profeti medievali come Gioacchino da Fiore contemplavano in estasi l’arrivo dell’età dello Spirito dopo il regno dell’Anticristo, un’era di pace millenaria che sarebbe giunta solo dopo che il drago rosso descritto da Nostradamus avesse inghiottito il sole in quartine oscure piene di stelle cadenti come grandine di sangue.

Profezie che si intrecciano con quelle degli Hopi degli indiani d’America, i quali parlano di una grande purificazione del quarto mondo che terminerà quando le case di pietra toccheranno il cielo e gli uomini voleranno come aquile di metallo.

Un’immagine che si fonde stranamente con le visioni di Madre Shipton, la profetessa inglese del sedicesimo secolo, che predisse macchine che avrebbero volato e guerre che avrebbero oscurato il sole con nuvole di veleno prima della grande purificazione finale.

Tutto questo rimanda alla filosofia di Platone che, nel Timeo, descrive la distruzione ciclica delle civiltà attraverso catastrofi di fuoco e acqua come punizione per l’arroganza umana.

Un tema ripreso da Aristotele prima e dai neoplatonici poi, che vedevano nel mondo sensibile solo un’ombra destinata a dissolversi nel ritorno all’Uno.

Nell’esoterismo ermetico il Corpus Hermeticum annuncia che, quando gli dei abbandoneranno la terra, gli uomini si troveranno in un caos primordiale prima della rinascita; un concetto che i rosacrociani e gli alchimisti medievali trasformarono nella nigredo, la fase nera della putrefazione necessaria prima della rubedo della redenzione.

Nelle tradizioni sciamaniche siberiane e sudamericane lo sciamano viaggia nei mondi inferiori per assistere alla morte del vecchio sole e alla nascita di quello nuovo.

Un viaggio che riecheggia il mito norreno del Ragnarök, dove gli dei stessi periscono nel grande inverno seguito dal fuoco di Surtr che brucia Yggdrasil per permettere la rinascita di un nuovo cosmo.

Intanto, i testi gnostici descrivono il demiurgo come un falso dio destinato a essere rovesciato quando il pleroma si manifesterà di nuovo e la scintilla divina, imprigionata nella materia, tornerà alla luce originaria.

L’idea si mescola con le profezie cristiane dell’Apocalisse di Giovanni, dove la bestia sale dal mare, i quattro cavalieri portano guerra, fame, peste e morte e Babilonia la grande cade in un giorno solo tra fiamme e lamenti di mercanti.

I cabalisti ebrei, nei secoli, contemplavano il tikun olam, la riparazione del mondo, che sarebbe giunta solo dopo la shevirah, la rottura dei vasi divini che ha sparso le scintille sante in tutto il creato, costringendo l’umanità a raccoglierle attraverso la sofferenza e la conoscenza occulta.

Nella cultura contemporanea le teorie del complotto trasformano questi antichi miti in racconti di élite globali che preparano il nuovo ordine mondiale attraverso pandemie, guerre e catastrofi climatiche artificiali, un nuovo velo mitologico, che nasconde la stessa paura ancestrale della dissoluzione.

I fisici moderni parlano di big crunch o di morte termica dell’universo in cui tutta l’energia si disperde in un freddo uniforme, un’apocalisse lenta e impersonale, che priva di ogni dramma divino eppure conserva lo stesso senso di inevitabile fine che i mistici di ogni epoca hanno provato nelle loro visioni notturne.

E, così, il cerchio si chiude, tornando ai sumeri, ai maya, ai profeti e agli sciamani, perché la fine del mondo non è mai stata solo distruzione ma sempre trasformazione.

Un passaggio necessario attraverso la morte simbolica per permettere la rinascita, un’idea che attraversa tutte le culture umane come un filo rosso invisibile che unisce il diluvio di Gilgamesh alle visioni di Edgar Cayce, le profezie hopi alle quartine di Nostradamus, la nigredo alchemica al Ragnarök, l’Apocalisse cristiana al big crunch della fisica.

In questo grande flusso senza inizio né fine, l’umanità continua a raccontare la propria fine per poter immaginare un nuovo inizio, un eterno racconto che si ripete in ogni epoca con linguaggi diversi ma con lo stesso cuore pulsante di terrore, speranza e mistero.

Nelle profondità delle tavolette assire risalenti a oltre quattromila anni fa si trova già la prima profezia nota di una fine dei tempi dove gli dei, stanchi dell’umanità, decidono di scatenare catastrofi che ricordano il grande diluvio di Utnapishtim nell’epopea di Gilgames.

Un racconto che si riflette nel Noè biblico e nel Manu indiano salvato da un pesce gigante durante il pralaya, la dissoluzione cosmica che chiude ogni kalpa.

Nella mitologia zoroastriana l’apocalisse assume toni dualistici con la battaglia finale tra Ahura Mazda e Angra Mainyu che culmina in una grande purificazione del mondo attraverso il fuoco e il metallo fuso, un’immagine che influenzerà profondamente il cristianesimo e l’islam con le loro visioni del giudizio finale dove i giusti verranno separati dagli empi.

In questo intreccio culturale i testi apocalittici ebraici come il Libro di Enoch descrivono angeli caduti che rivelano segreti proibiti all’umanità accelerando la corruzione morale che porta alla fine, mentre i profeti come Daniele vedono bestie che emergono dal mare simboleggiando imperi destinati a crollare davanti al regno eterno di Dio.

Un tema che si fonde con le profezie islamiche del Mahdi e di Isa che scenderanno per combattere il Dajjal l’Anticristo prima del giorno del Qiyamah. Intanto, nella tradizione buddhista, l’età del mappo segna il declino del dharma quando gli insegnamenti del Buddha si corrompono e il mondo precipita nel caos prima dell’arrivo di Maitreya, il futuro Buddha che riporterà la luce.

Nella cultura cinese antica il concetto di mandato celeste prevedeva che dinastie corrotte venissero rovesciate da catastrofi naturali interpretate come segni divini di un nuovo ciclo, mentre i testi egizi del Libro dei Morti e le profezie di Neferti parlavano di un tempo di inversione dove il Nilo si sarebbe prosciugato e il caos avrebbe regnato prima del ritorno di Maat l’ordine cosmico.