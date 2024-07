‘The Busking Contest’: svelati i nomi degli 8 semifinalisti

Semifinali in programma in piazza Marconi a Lavagna (GE) il 27 e 28 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande successo per le fasi di qualificazione di ‘The Busking Contest’, l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada, tenutesi ieri, 26 luglio, a Chiavari (GE).

Dodici i busker provenienti da tutta Italia e selezionati tra oltre 180 iscritti, che hanno animato il centro storico della città del levante ligure lungo 6 postazioni.

Sono state più d 500 le votazioni con QR Code, che sommate alla valutazione della giuria tecnica itinerante hanno decretato i nomi degli 8 semifinalisti:

Boidibros, Preganziol (TV), D!PS, Torino, Glicine, Esino Lario, (LC), Luca De Gregorio, Milano, Medicamenta, Torino, Mora, Siracusa, Overthought, Pavullo nel Frignano, (MO), Tommasopercaso, Malo, (VI).

Il premio ‘Busker Zueno’, che consiste in un concerto retribuito alla prossima edizione del Zueni Festival, ideato da alcuni soci giovani della Società Economica di Chiavari, è stato assegnato da Raphael Belziti a Glicine.

Si prosegue quindi stasera e domani con le semifinali a Lavagna (GE), dalle 21:00, in piazza Guglielmo Marconi. Anche qui il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tramite QR Code e contribuire al Premio Cappello.

Gli 8 semifinalisti si esibiranno dalle ore 17:45 alle ore 19:15 circa per le vie di Lavagna facendo da cornice musicale a chi passeggia per i caruggi dando un ‘assaggio’ dello spettacolo serale.

La giuria, oltre alla direttrice artistica Cance e ad Aldo Mistrangelo, direttore del Corpo Bandistico città di Lavagna, sarà composta da:

– Dinastia: Maurizio Musumeci all’anagrafe. Rapper e autore. Ha vinto la 6a edizione di ‘Musica Contro le Mafie’ e oggi è uno dei 4 coach, content coach, di Music for Change. H

a scritto per: Mengoni ‘Parole in circolo’, multiplatino; J-Ax ft Mr Rain ‘Via di qua’, disco d’oro; J-Ax ‘Tifo Italia per Surreale’, disco d’oro; Francesco Guasti, podio Sanremo giovani 2017. Ha partecipato a ‘The Voice’ nel team di J-Ax, curato l’apertura di diverse date del tour ‘Il bello d’esser brutti’ e ‘Comunisti col Rolex’.

Ha 2 album all’attivo, ‘La rivincita degli ultimi’ e ‘Nuovo Cinema Condiviso’, uscito il 9 giugno. Recentemente ha pubblicato 1 disco afrobeat, blues e funk, scritto in dialetto siciliano con i Radiosabir. Attualmente cura laboratori rap nelle carceri minorili e comunità con rapper della scena nazionale come Zu Luciano, Lucariello e Kento.

– Roberto Pettinaroli: 61 anni, lavagnese di nascita, giornalista, per 15 anni responsabile redazione Levante de Il Secolo XIX.

– Marco Pagliettini: nato a Lavagna, dal 2000 cura l’informazione locale per Radio Aldebaran. Dal 2000 al 2015 ha collaborato con il Corriere Mercantile e dal 2015 collabora con Spettakolo!, sito per il quale si occupa di musica e cinema. Nel 2021 ha pubblicato per Baldini+Castoldi ’70 volte Vasco. Storia di una rockstar’, biografia di Vasco Rossi scritta insieme a Massimo Poggini.

La finalissima di ‘The Busking Contest’ si terrà domenica 4 agosto, sempre in Piazza Guglielmo Marconi.

Quattro busker si contenderanno il titolo di vincitore di ‘The Busking Contest’, davanti ad una giuria esterna di qualità composta da: Gennaro De Rosa, Presidente di ‘Musica contro le Mafie’ e Direttore Artistico del premio musicale ‘Music for Change’; Stefano Bottoni, ideatore e fondatore del Ferrara Buskers Festival, main partner del contest, e Maurizio Capone, percussionista di spicco della scena partenopea e pioniere della eco-music a livello mondiale. Capone si è reso noto come costruttore ed ideatore di strumenti musicali ricavati da materiali riciclati.

Cance, Direttrice Artistica, dichiara:

La selezione dei semifinalisti è stata molto difficile, il livello era alto. Ad incidere sulle scelte della giuria è stato soprattutto il ‘busking factor’, ovvero quella capacità naturale di riuscire a coinvolgere e/o incantare il pubblico di passaggio.

Premi

1° classificato:

Premio ‘Cappello’: Premio di 1.000€

Confermati i premi assegnati dai partner:

Premio ‘Ferrara Buskers Festival’: Esibizione al Ferrara Buskers Festival 2024, che si terrà a Ferrara dal 21 al 25 agosto.

Premi partner:

Premio CIV Lavagna: Assegnato dal Presidente del CIV Lavagna a uno dei 4 finalisti. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 13a edizione di ‘Musica e Gusto’, evento di street music and food che porta ogni anno migliaia di persone nella città di Lavagna.

Premio ‘Busker Zueno’: Assegnato da un giovane musicista del Zueni Festival a uno dei 12 artisti qualificati. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 2a edizione di ‘Zueni Festival’, che si terrà a Settembre 2024 a Chiavari.

Ulteriori info e regolamento sul sito.