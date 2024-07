‘The Busking Contest’: annunciati i quattro finalisti

Si esibiranno il 4 agosto in piazza Marconi a Lavagna (GE)

Svelati i nomi dei quattro finalisti della 3a edizione di ‘The Busking Contest’, l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada: D!PS, Torino, Luca De Gregorio, Milano, Mora, Bologna, Overthought, Pavullo nel Frignano (MO).

A decretare i finalisti una giuria tecnica, 70%, e il voto popolare, 30%.

Piazza Marconi a Lavagna (GE) si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, con un pubblico numerosissimo ed eterogeneo, che ha seguito attentamente le performance dei buskers prima di esprimere il proprio voto tramite QR code.

La finalissima di ‘The Busking Contest’ si terrà domenica 4 agosto, a Lavagna (GE) sempre in piazza Guglielmo Marconi, alle 21:00. Sarà una serata speciale interamente dedicata alla street music, con personalità di spicco del mondo dell’arte di strada e della musica nel sociale.

A presentare l’evento ci sarà Antonella De Cesare: classe 1981, napoletana, è speaker e realizza i notiziari sul traffico di Autostrade per l’Italia, in onda su RTL 102.5, FM e Dab, Isoradio/Voice Over Tv per Canal5 e La7.

I quattro busker si esibiranno di fronte ad una giuria di qualità composta da:

– Stefano Bottoni: ideatore e direttore artistico del Ferrara Buskers Festival, il festival di arte di strada più importante al mondo, che si riconferma main partner del contest e porterà il vincitore ad esibirsi a Ferrara a fine agosto.

Amante della musica e musicista a sua volta, Stefano Bottoni è prima di tutto un artigiano, un fabbro e l’idea del festival nasce proprio nella sua officina. Bottoni è stato anche nominato recentemente Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

– Gennaro De Rosa: Direttore Artistico del premio nazionale ‘Music for Change’ e Presidente dell’Associazione ‘Musica Contro le mafie’. Musicista e produttore, autore e curatore di libri, Ceo della label Musa Factory. CEO e Direttore creativo di On Mag Promotion, CEO di Edizioni Emmekappa, autore di numerosi format audiovisivi, coordinatore di progetti educativi e di formazione.

Super ospite musicale della serata, che farà anche parte della giuria, Maurizio Capone, percussionista di spicco della scena partenopea e pioniere della eco-music a livello mondiale. Maurizio nasce artisticamente negli anni 80 entrando a far parte dei 666, band di spicco della vesuwave che verrà prodotta da Pino Daniele.

Nel 1999 fonda la Capone & BungtBangt, prima band italiana a suonare esclusivamente con strumenti fatti da materiali riciclati, alfieri della musica dai contenuti sociali ed ambientali con all’attivo sei dischi.

Ospiti fissi del Costanzo Show e al Festival di Sanremo nella serata dei duetti con Daniele Silvestri ne ‘La Paranza’, producono ‘Su di noi… c’era una volta’, il sequel di ‘Su di Noi’ con Pupo che avrà grande successo in Canada.

Edoardo Bennato gli chiede di realizzare una loro versione del suo brano ‘C’era una volta’ all’interno del disco ‘La fantastica storia del pifferaio magico’. Concerti in Italia e nel mondo: Cuba, Giappone, Egitto, Germania, Svizzera, Romania.

Cance, Direttrice Artistica, dice:

La giuria e il pubblico sono rimasti sorpresi dal livello dei busker che si sono esibiti. Dimostrazione che, chi suona in strada, ha spesso una grande preparazione musicale alle spalle. È stato bellissimo vedere ragazzi provenienti da varie parti d’Italia fare subito amicizia, scherzare e suonare assieme, contaminarsi: questo è ciò che vuole essere ‘The Busking Contest’.

I vincitori delle edizioni passate sono stati i Nolo, 2022, e Esteban, 2023)

Premi

1° classificato:

Premio ‘Cappello’: Premio di 1.000€

Confermati i premi assegnati dai partner:

Premio ‘Ferrara Buskers Festival’: Esibizione al Ferrara Buskers Festival 2024, che si terrà a Ferrara dal 21 al 25 agosto.

Premi partner:

Premio CIV Lavagna: Assegnato dal presidente del CIV Lavagna a uno dei 4 finalisti. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 13a edizione di ‘Musica e Gusto’, evento di street music and food che porta ogni anno migliaia di persone nella città di Lavagna.

Premio ‘Busker Zueno’: Assegnato da un giovane musicista del Zueni Festival a uno dei 12 artisti qualificati. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 2a edizione di ‘Zueni Festival’, che si terrà a Settembre 2024 a Chiavari (GE).