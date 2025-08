‘The Busking Contest’: Angelo Desideri vince la quarta edizione

Strepitosa esibizione dell’ospite Andrea Cerrato

Angelo Desideri vince la quarta edizione di ‘The Busking Contest’, il primo contest in Italia dedicato a musicisti e cantautori di strada.

Anche quest’anno è un artista torinese a vincere.

Angelo porta a casa il Premio Cappello, del valore di 1.000 euro, più l’esibizione al Ferrara Buskers Festival Preview, al festival ‘Di strada in strada’ per tre giornate consecutive e al festival ‘Di Piazza in Piazza’.

Il busker si aggiudica inoltre la menzione speciale ‘Roberto Pettinaroli’, persona molto vicina al contest, stimato giornalista e scrittore del territorio. Un premio assegnato all’artista che ha all’interno della sua proposta artistica un piglio di musica d’autore.

Anche i Musica Muta, secondi classificati, vincono il Premio ‘Di strada in strada’ e il ‘Premio CIV’, assegnato dal presidente del consorzio dei commercianti di Lavagna, che li porterà ad esibirsi alla prossima edizione di Musica e Gusto, evento di street music and food che si svolge a luglio a Lavagna (GE).

Il Premio ‘Busker Zueno’ è andato, tra i 18 artisti qualificati, al giovane Ema, che si esibirà alla 3a edizione del ‘Zueni Festival’ a Chiavari (GE) il 27 settembre.

A decretare i vincitori la giuria di qualità composta da Gennaro De Rosa, Direttore Artistico del premio nazionale Music for Change e Presidente dell’Associazione Musica contro le mafie; Enrica Corsi, ideatrice e produttrice del Premio Bindi e del Festival della Parola Reloaded; Andrea Cerrato, cantautore e content creator italiano con oltre 1 milione di follower.

Anche quest’anno ‘The Busking Contest’ ha confermato – e superato – ogni aspettativa, registrando una crescita tangibile sia in termini di partecipazione che di impatto sul territorio.

La finale dell’edizione 2025 ha visto una presenza di pubblico straordinaria. Un entusiasmo contagioso, che dimostra quanto la comunità si stia affezionando profondamente a questo evento, capace di portare in Liguria un format originale, coinvolgente e di altissimo livello artistico.

‘The Busking Contest’ sta diventando a tutti gli effetti uno degli appuntamenti culturali più attesi e riconoscibili della regione, grazie alla sua capacità di unire talento, emozione e autenticità.

Anche il livello dei busker in gara ha raggiunto nuove vette, con esibizioni che hanno sorpreso e incantato il pubblico per qualità, varietà e impatto scenico. Un segnale chiaro: l’evento non solo cresce nei numeri, ma anche nella qualità artistica e nell’attenzione che riesce ad attrarre a livello nazionale.

A rendere ancora più speciale la serata finale, nella splendida cornice di Piazza Guglielmo Marconi a Lavagna, è stata l’energia contagiosa dell’ospite Andrea Cerrato.

Con la sua freschezza, la sua gioia e una performance coinvolgente, Cerrato ha saputo trascinare il pubblico in un momento di festa condivisa, regalando vibrazioni positive e ulteriore valore a una serata già indimenticabile.