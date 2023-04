‘The Beatles Story – Get Back’ al Teatro delle Muse

In scena il 25 aprile a Roma

Se per azzardo qualcuno si fosse perso il concerto per il 40° anniversario del White Album dei Beatles all’Auditorium di Roma nel 2008, il Dio del rock s’è ancora una volta rivelato clemente.

Va in scena il 25 aprile, ore 20:30, al Teatro delle Musedi Roma ‘Get Back’, live concert “storico” sempre a firma della rock band romana Gnu Economy, che stavolta ripercorre l’excursus beatlesiano dai primordi – tremate, roba tipo ‘Money’ o ‘Drive my car’ – fino all’esito de ‘The End’.

Si potrebbe anche temere che la carne sul fuoco possa esser tanta, ma due ore e mezza di “rilettura” del repertorio del Quartetto in chiave rock moderna – filologicamente purissima, a cominciare dalle linee delle voci – è un’esperienza non soltanto da far battere ancora i cuori a oltre mezzo secolo di distanza, ma soprattutto irripetibile per scoprire il canone e il debito ancora colossale che il rock tutto ha nei confronti di Lennon e compagni, a cominciare dal moderno pop per finire nientemeno che all’ambient music tnico-underground.

Gli Gnu Economy, all’anagrafe Terenzio e Fabrizio Cugia, fratelli vocal-ritmici, Fabio Ponta al basso, Riccardo Demuro, boss di tastiere polifoniche e i due Andrea, Bigioni e Gabrielli, alle chitarre ritmiche e soliste davvero liverpooliane – si affiancano sul palco con star del calibro di Tollak Ollestad polistrumentista maestro anche nell’armonica a bocca.

Da non perdere, anzi, da prenotare all’istante.

Teatro delle Muse martedì 25 aprile alle 20:30.

Per prenotare vi consigliamo di farlo contattando il 333-6211006 oppure direttamente il Teatro 06-44233649.

Ingresso: €20,00

Tollak Ollestad è un armonicista, cantante, tastierista e cantautore americano. Compositore di livello, è meglio conosciuto per le registrazioni con artisti tra cui Christopher Cross, Al Jarreau, Earth Wind and Fire, Natalie Cole e Gino Vannelli.

Ha suonato in tour con grandi artisti, tra cui Andrea Bocelli, Michael McDonald, Kenny Loggins, Sheena Easton, Jewel, Al Stewart, David Becker, e Seal.