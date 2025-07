TFL al Locarno Film Festival con 2 film in Concorso Internazionale

Fuori Concorso ‘The birthday party’ con Willem Dafoe

Al 78° Locarno Film Festival, in programma dal 6 al 16 agosto 2025, debutteranno in prima mondiale tre film supportati dal TorinoFilmLab, hub&lab di talenti internazionali capace di intercettare nuovi linguaggi e temi dell’audiovisivo.

L’edizione di quest’anno accoglie infatti nel Concorso Internazionale ben 2 lungometraggi sviluppati dal TFL: ‘Donkey Days’, opera seconda di Rosanne Pel, Paesi Bassi, che ha preso parte a ScriptLab 2020 dando forma alla sceneggiatura; e ‘White Snail’ di Elsa Kremser, Austria, e Levin Peter, Germania, che nel 2021 parteciparono al programma FeatureLab.

Fuori Concorso, un altro film TFL: ‘The Birthday Party’ di Miguel Ángel Jiménez, importante produzione con Willem Dafoe, che durante il workshop ‘Green Film Lab’ tenutosi ad Atene nel 2024 è stato oggetto di un intenso lavoro per renderne il set più eco-friendly.

Nel ricco programma anche i nuovi film di quattro registi e registe la cui carriera ha giovato della formazione di alto livello del TFL, che li ha supportati all’inizio del loro percorso autoriale.

Il Concorso Internazionale sarà palcoscenico per il nuovo film di Hana Jušić, che con il TFL ha lavorato al suo debutto ‘Quit Starring at My Plate’, e ora presenta a Locarno il suo secondo film ‘God Will Not Help’.

Cineasti del Presente vede i nuovi lavori di Minh Quý Trương, vincitore del TFL Co-Production Fund 2022 con il film ‘Viet and Nam‘, e Andrei Epure, partecipante di TFL Extended 2018 con il film ‘Double Happiness’.

In Fuori Concorso, troviamo il nuovo titolo di Mehdi Hmili, partecipante di Interchange 2012 col titolo ‘Thala My Love’.

Il TorinoFilmLab è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MiC – Ministero della Cultura e Creative Europe – sottoprogramma MEDIA dell’Unione europea.