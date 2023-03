‘Testa di Legno’ al Teatro Oscar

In scena il 19 marzo a Milano

Al Teatro Oscar di Milano, domenica 19 marzo 2023, alle ore 16:00, sarà in scena lo spettacolo per bambini ‘Testa di Legno’, regia Gabriella Foletto, Produzione Teatro Oscar DanzaTeatro – Progetto Palcoscenico.

Testa di Legno è un ragazzino senza famiglia, irrequieto, disubbidiente e bugiardo: una testa di legno, appunto. Qualcuno lo definisce addirittura “un caso disperato”: nessuno lo vuole, e lui, testardo, non vuole nessuno.

Per definizione un “burattino” è un essere che opera per impulso altrui, privo di coscienza, e Testa di Legno viene trattato come tale, ma lui una testa con cui ragionare e decidere ce l’ha, solo che ancora non sa usarla. Così, una “specie” di fata e i suoi grilli, con l’aiuto di un gruppetto di furfanti, architetteranno alle sue spalle un piano diabolico nel quale verrà fatto ballare, cadere e rialzare, per aiutarlo a percorrere la giusta strada.

Quasi tutto sarà fasullo in questa storia, tranne i sentimenti autentici come l’amicizia, e come l’amore di un uomo semplice che, senza artifici, crede nella possibilità della trasformazione di Testa di Legno in quello che lui stesso, padre adottivo, battezza come “Pinocchi”, il figliolo da sempre desiderato.

Dai 6 anni in su, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – classi prime.

Teatro d’Attore.

Teatro Oscar di Milano

Via Lattanzio, 58

20137 Milano

Biglietti:

intero €10,00

ingresso ridotto €6,00 bambini fino ai 10 anni e convenzionati

+ prevendita con acquisto online

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/testa-di-legno/192713

Oppure si possono acquistare in biglietteria il giorno dello spettacolo.

www.teatrooscardanzateatro.it – info@teatrooscardanzateatro.it

Tel. 02-5455511 – cellulare 335-5294652