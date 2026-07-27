Test di frammentazione DNA spermatico

Quando è consigliato

Lo sviluppo delle biotecnologie riproduttive ha determinato il raggiungimento di test capaci di individuare anomalie del genoma all’interno degli spermatozoi.

Stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ci dicono che le cause di infertilità sono da ricondurre per un buon 40% a un deficit della componente maschile, mentre per il 20% circa alla sovrapposizione di fattori maschili e femminili.

Da qui possiamo rilevare che il 60% dell’infertilità è di natura maschile.

Diversi studi hanno evidenziato come un’eccessiva frammentazione del DNA spermatico comprometta la fertilità maschile e, pertanto, il valore dello spermiogramma nella diagnosi d’infertilità, da solo, non è sufficiente.

Il test è particolarmente indicato nei seguenti casi:

• quando i parametri dello spermiogramma sono normali e non si riesce ad ottenere una gravidanza;

• in caso di fallimento dei cicli IVF;

• in caso di aborti ripetuti;

• per le donne oltre i 40 anni, perché gli ovociti hanno una ridotta capacità di riparazione degli errori del DNA spermatico.

L’esposizione a tossine ambientali o industriali, stress ossidativi, il fumo

causano tale problematica.

I valori di riferimento del test di frammentazione sono:

< 20% DNA degli spermatozoi di qualità;

20 – 30% DNA dello sperma eterogeneo;

30% DNA degli spermatozoi molto alterato;

Naturalmente, serve una preparazione: il campione deve essere raccolto dopo un periodo di astinenza sessuale di 3 giorni e non più di 5.