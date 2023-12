‘Terzo Tempo’ alla rassegna ‘Natale Insieme’

In scena il 30 dicembre nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (NA)

Sabato 30 dicembre, ore 20:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) torna in scena ‘Terzo Tempo’, lo spettacolo che unisce teatro, sport e musica scritto diretto e interpretato da Felice Panico. In scena con lui il chitarrista Davide Tammaro.

Lo spettacolo è tratto dal libro ‘Terzo Tempo – quindici storie di sport’ di Felice Panico, edito da Caracò, 2013, ed è inserito nella rassegna ‘Natale Insieme’, promossa e patrocinata dal Comune di Pomigliano d’Arco.

Una foto trovata per caso, un diario emotivo che si snoda attraverso oggetti culto, ricordi e canzoni che hanno fatto la storia, ‘Terzo Tempo’ nasce così, a partire da una maglietta del 1984: la brillante maglia arancione dell’inarrivabile Olanda degli anni 70 col numero del grande Neeskens.

La rivoluzionaria Olanda del calcio, è solo il punto di partenza per la costruzione di un godibilissimo racconto in 5 quadri dell’Italia che cambia, alle prese con la politica, la società, l’uomo.

Cinque percorsi per un’originale pièce di teatro – canzone, in cui i grandi eventi delle storia della seconda metà del ‘900 vengono visti e vissuti attraverso gli occhi dei loro protagonisti indiretti, ma non inconsapevoli, ovvero gli uomini e le donne che si sono inseriti nella grande Storia con le loro storie, non meno importanti, non meno decisive.

Ed ecco come nei racconti sull’epica rivalità tra Coppi e Bartali e sull’Italia del 1970 con i mondiali messicani o nella variazione sul tema di Romeo e Giulietta trasportata nel nostro Veneto del 1985 si avverta l’ironia, la leggerezza ed il divertimento di una realtà complessa e sempre sorprendente.

Cinque storie che raccontano di sport, amore e musica, tanta musica dal vivo eseguita in scena da Felice Panico alla chitarra e alla voce accompagnato dalla chitarra solista di Davide Tammaro, che apriranno, percorreranno e chiuderanno tutti i monologhi dello spettacolo, spaziando dallo swing di Paolo Conte al pop degli 883, dalla canzone d’autore di Enzo Jannacci al grande rock di Nada e Luciano Ligabue.

Un’occasione per ricordare l’Italia e unire i ricordi della Storia a quelli dello spettatore, accompagnati dalla musica che ha reso protagonista ogni epoca.