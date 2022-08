Terzo settore, Trapanese: ‘Protocollo d’intesa CSV Napoli e Comune’

‘Azioni sinergiche per promuovere il volontariato’

Azioni sinergiche e attività volte al sostegno e alla valorizzazione del volontariato in tutti i suoi ambiti di intervento; promozione e organizzazione di interventi specifici di animazione territoriale e di processi partecipativi; azioni di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo settore.

Questi alcuni dei punti programmatici del protocollo d’intesa siglato tra CSV Napoli, Centro Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, nello specifico l’Assessorato alle politiche sociali retto da Luca Trapanese.

Col protocollo d’intesa, approvato in giunta, viene rinnovata la collaborazione tra CSV Napoli e Comune di Napoli che si impegnano a collaborare per organizzare attività congiunte di sensibilizzazione, di consulenza e di formazione su tematiche generali o specifiche di volontariato.

Sia il Centro di Servizio per il Volontariato che il Comune metteranno a disposizione le proprie strutture tecniche-organizzative, il proprio know how e le proprie risorse umane in modo da attivare sinergie per le varie iniziative che verranno messe in campo con accordo specifici, incentivando e animando le reti territoriali per i diversi ambiti di intervento e coopereranno per il perseguimento degli obiettivi fissati.

Ha sottolineato l’Assessore al Welfare Luca Trapanese:

Il protocollo con il CSV conferma il ruolo prezioso e imprescindibile che il volontariato svolge nelle nostre città, non solo nel senso di fornire competenze e azioni a beneficio dei cittadini più fragili, ma anche nel rafforzamento di un approccio al welfare che sia comunitario e generativo, in una prospettiva di scambio e di promozione della cittadinanza attiva.

Spiega il Presidente di CSV Napoli, Nicola Caprio: