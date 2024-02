Terza vittoria di fila per la Cesport Italia

Alla Scandone battuto il Nuoto 2000 per 11 – 8

Altro derby, altra vittoria ed altro pronostico smentito per la Cesport Italia che alla Scandone dopo una lunga battaglia durata quattro tempo si aggiudica il derby col Nuoto 2000 per 11 – 8.

Grande prova di maturità dei ragazzi di Gagliotta che al cospetto di una delle formazioni più forti del campionato dimostrano grande carattere avendo la meglio sull’esperienza e le qualità del Nuoto 2000.

Avvio non facile per la Cesport che a metà tempo si trova sotto di due gol, Radice accorcia, il Nuoto 2000 fa 3 – 1, ma una grande giocata al centro di Perrotta e la rete di Alessandro Esposito su assist di Claudio Corcione mandano le squadre sul 3 – 3 dopo i primi otto minuti; sul punteggio di 1 – 0 per il Nuoto 2000 Orbinato ha neutralizzato un rigore.

Nella seconda frazione la Cesport si porta per la prima volta in vantaggio con Dario Esposito, il Nuoto 2000 non ci sta ed in poco tempo ribalta la situazione, Femiano ne fa due in meno di trenta secondi prima del pareggio del Nuoto 2000 per il 6 – 6 a metà gara.

A parti invertite la Cesport si porta in vantaggio con Perrotta, da qui in poi l’attacco gialloblù fa fatica a finalizzare, merito della difesa avversaria con Fuorto tra i pali su tutti grande protagonista, e ad otto minuti dal termine il Nuoto 2000 è avanti per 8 – 7.

Nell’ultimo tempo la partita cambia faccia, la Cesport sale di rendimento in attacco, la difesa guidata da un superbo Orbinato non concede più nulla e grazie alle reti di Alessandro Esposito su rigore, Bouchè, Felicella e ancora Bouchè dal palo fanno esultare la Scandone gialloblù sponda Cesport per il definitivo 11 – 8.

Ancora una volta è doveroso fare i complimenti ad una squadra che sta crescendo partita dopo partita che dopo un avvio di campionato in cui sembrava spacciata ha dimostrato a tutti quanto i pronostici siano fatti per essere smentiti.

La zona playout dista solo quattro punti, è prestissimo per cantare vittoria ma il cuore ed il talento che ci mettono questi ragazzi ed i tanti margini di miglioramento lasciano ben sperare per il futuro.

Bravi tutti con menzione speciale per il nostro portierone Luca Orbinato per i tanti interventi decisivi ed il tecnico gialloblù Luca Gagliotta che nel momento decisivo ha compiuto un vero capolavoro tattico.

Ora testa al Messina, avanti così!

Cesport Italia – Nuoto 2000 11 – 8

(3 – 3; 3 – 3; 1 – 2; 4 – 0)

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta 2, Bouchè 2, Corcione R., Corcione C., Esposito D. 1, Auletta, Esposito A. 2, Pratali, Femiano 2, Capitella, Radice 1. All. Gagliotta

Nuoto 2000: Fuorto, Musacchio P., Renzuto Iodice 1, Ruocco 2, Corcione S., Di Martire, Simonetti 1, Musacchio D., Cerchiaro, Centanni, Di Costanzo 1, Vitullo 1, Torti, Varavallo 2. All. Scognamiglio

Arbitro: Carrer