Terrorismo, Ghera: 46 anni dopo Angelo Mancia ancora senza giustizia

Questa mattina, in rappresentanza della Regione Lazio, ho deposto una corona in memoria di Angelo Mancia, giovane esponente del Movimento Sociale Italiano assassinato da un commando di terroristi il 12 marzo 1980, all’età di 27 anni, davanti al portone della sua abitazione, in via Federico Tozzi a Talenti.

Quella degli Anni di Piombo rappresenta una ferita per la nostra Nazione che abbiamo il dovere di ricucire attraverso il ricordo e la condivisione della memoria di tanti, troppi ragazzi che, come Angelo, persero la vita senza che per loro fu mai fatta giustizia.