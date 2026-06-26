Terremoto Venezuela, Rocca: Il Lazio risponde presente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In queste ore drammatiche per il Venezuela, colpito da un violento terremoto, il cuore del Lazio c’è.

Questa mattina un team di ARES 118 Lazio è in partenza dall’aeroporto militare di Pratica di Mare per partecipare alla missione internazionale di supporto alle strutture sanitarie locali, su richiesta della Protezione Civile.

A loro va il mio grazie più sincero. Sono professionisti altamente qualificati, abituati ad affrontare le emergenze più complesse, che mettono competenza, umanità e coraggio al servizio di chi ha più bisogno, anche a migliaia di chilometri da casa.

Il Lazio risponde presente.