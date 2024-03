Terremoto, partiti lavori ricostruzione centro storico Amatrice (RI)

Rinaldi: ‘Lavoriamo per la rinascita del Borgo più bello d’Italia’

Con la Determinazione dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione del Lazio, USR, da ieri 29 febbraio, sono iniziati i lavori per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle macerie di Palazzo D’Antoni.

Lo storico palazzo di corso Umberto I, crollato dopo il sisma del 2016, è stato per lungo tempo sotto sequestro dalle autorità Giudiziarie. Ed ora, con l’emanazione dell’ordinanza di dissequestro, l’USR Lazio ha potuto finalmente procedere con l’affidamento dei lavori.

Con la determina a firma dell’USR Lazio, dopo l’identificazione dei siti per lo smaltimento e l’urgente necessità nel rimuovere le macerie, si è infatti potuto intervenire per garantire una corretta messa in sicurezza.

Una volta rimosse e smaltite tutte le macerie si provvederà a partire con una progettazione e con le indagini geologiche.

La ricostruzione di Amatrice va avanti e questa è la dimostrazione. Con la rimozione di queste macerie, che dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni, consentiremo la partenza del ‘Super cantiere’; un ambizioso progetto portato avanti dal lavoro sinergico tra USR Lazio, il Comune di Amatrice e il commissario Straordinario al Sisma 2016, che permetterà la contemporanea cantierizzazione di diversi interventi di ricostruzione pubblica e privata.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi.

Inoltre, tra qualche settimana, appena sarà ottenuto il parare favorevole della Soprintendenza, saranno rimosse anche le macerie della chiesa di San Giovanni.

E nei prossimi giorni sarà sottoscritto, con la Prefettura di Rieti, il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel ‘Super cantiere’ del centro storico di Amatrice, che servirà a ottimizzare le attività relative alle misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

L’Assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio ha spiegato: