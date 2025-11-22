‘Terremoti d’Italia’, mostra con simulatori sismici arriva ad Avellino

Ingresso gratuito dal 23 novembre al 14 dicembre

Il 23 novembre prossimo, esattamente a 45 anni dal terremoto che sconvolse l’Irpinia e la Campania, apre, ad Avellino, la mostra itinerante ‘Terremoti d’Italia’, con i suoi due spettacolari simulatori sismici.

Sarà possibile visitarla con ingresso gratuito fino al 14 dicembre.

La mostra, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Avellino, è un viaggio interattivo alla scoperta del rischio sismico: un percorso tra memoria, conoscenza e partecipazione per costruire insieme un futuro più sicuro.

Un’occasione per coltivare la memoria e rafforzare la cultura della prevenzione, riscoprendo la forza della conoscenza come primo strumento di sicurezza.

Nell’ambito dell’iniziativa si svilupperanno dibattiti, tavole rotonde e approfondimenti per rispondere anche a domande chiave:

Come nascono i terremoti?

Come si misurava in passato la loro forza e come si misura oggi?

Quali sono stati i più devastanti della storia italiana?

Cosa accade agli edifici, agli oggetti e alle persone durante una scossa?

Quali tecnologie abbiamo per rendere più sicure le nostre case?

A queste e a molte altre domande risponde la mostra attraverso documenti, fotografie, strumenti e filmati che aiutano a capire cos’è un terremoto e cosa si può fare per ridurne gli effetti.

E non solo: anche ad Avellino il percorso espositivo ospiterà due simulatori sismici di grande impatto educativo: la ‘Città sismica’ permetterà di osservare in tempo reale come reagiscono le strutture in cemento armato alle sollecitazioni di un terremoto, mentre la ‘Stanza sismica’ offrirà un’esperienza immersiva ancora più coinvolgente.

Qui, guidati dai volontari specializzati di Lares Italia, i visitatori potranno vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto, osservandone direttamente e da vicino gli effetti in diverse condizioni, al piano terra, al quarto piano di un edificio in cemento armato antisismico e al quarto piano di un edificio in cemento armato isolato alla base.

Un modo per comprendere quanto sia importante vivere in abitazioni realizzate secondo le norme antisismiche.

Dal 23 novembre al 14 dicembre 2025

Piazza Macello

Avellino

Orari di apertura:

lunedì – venerdì: 16:00 – 19:30 ingresso gratuito

sabato e domenica: 9:00 – 13:30 / 16:00 – 19:30 ingresso gratuito

Chiusura: 1° e 8 dicembre

È consigliata la prenotazione, clicca qui per registrarti..

Le scuole, invece, possono accedere con orari dedicati: dal lunedì al venerdì, 9:00 – 13:30, previa prenotazione telefonica ai Numeri Verdi della Sala Operativa della Regione Campania: 800232525 – 800449911.