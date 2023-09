Terra di Siena International Film Festival, presentata edizione n. 27

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Al via la 27esima edizione del Terra di Siena International Film Festival, che si svolgerà dal 26 al 30 settembre, al cinema Alessandro VII nel pieno centro storico di Siena.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa dal Presidente Eugenio Giani, dalla Presidente e fondatrice del Festival, Maria Pia Corbelli, accompagnata dal regista Maurizio Bianchini.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Presentiamo oggi la 27esima edizione di un Festival cinematografico di livello internazionale, un’eccellenza, orgoglio e vetrina dell’interesse che ha la Toscana verso il cinema.

Le produzioni in concorso rappresentano la Toscana terra di cultura, che si conferma tale grazie a questa iniziativa ormai radicata, animata da intellettuali e artisti che portano avanti e alimentano a Siena un interesse profondo verso il cinema.

Interesse che si accompagna all’impegno della Toscana per la promozione in generale del cinema. A questo proposito ricordo il bando da 4 milioni di euro per le produzioni cinematografiche che hanno sede in Toscana e l’appoggio che la Regione dà ai vari festival che si svolgono nelle nostre varie città.