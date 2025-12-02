Terra dei Fuochi, Cirillo all’incontro di Aversa (CE)

Il Vicesindaco metropolitano Cirillo: ‘Contrasto priorità assoluta’

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha partecipato questa mattina, ad Aversa, alla riunione tecnica interistituzionale dedicata all’attuazione delle misure di contrasto e alla definizione di nuove strategie per la bonifica e lo smaltimento illecito dei rifiuti nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

L’incontro, tenutosi presso l’Episcopio, ha visto la presenza del Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e di tutti gli attori istituzionalmente competenti, dalle Prefetture agli enti locali, fino alle Forze dell’ordine e alle agenzie regionali.

La riunione si è focalizzata sulla sinergia operativa necessaria per accelerare i processi di bonifica e rafforzare le azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali legati all’abbandono e all’incendio di rifiuti.

Il Vicesindaco Cirillo ha dichiarato: