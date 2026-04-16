Teologia, Medicina e Diritto in dialogo a Capodimonte

La Medicina di Genere al centro di una Giornata di Studio organizzata dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Riceviamo e pubblichiamo.

La cura della persona nella sua interezza e la promozione dell’equità come riflesso della dignità umana sono al centro della Giornata di Studio ‘Medicina di Genere: Teologia, Medicina e Diritto in dialogo’, che si terrà il prossimo 20 aprile presso l’Aula Magna della PFTIM, Sezione San Tommaso d’Aquino a Capodimonte, Napoli.

L’evento, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in collaborazione con la Fondazione Global Health ETS, nasce dalla necessità di colmare il ‘Gender Gap’ che ancora oggi caratterizza la ricerca scientifica e le pratiche di cura.

Attraverso un approccio multidisciplinare, la giornata intende esplorare come la ‘Woman Health’ non sia solo una questione clinica, ma un crocevia di istanze bioetiche, filosofiche e sociali che interpellano direttamente la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

I momenti chiave della Giornata

Il convegno si aprirà alle ore 8:45 con i saluti istituzionali del Prof. Antonio Foderaro, Decano della Sezione San Tommaso d’Aquino, e dell’Avv. Carmine Foreste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Subito dopo, i lavori entreranno nel vivo con le sessioni tematiche che vedranno l’alternarsi di esperti di chiara fama.

Approccio scientifico: la Prof.ssa Amelia Filippelli, Università degli Studi di Salerno, e il Prof. Paolo Grieco, Università di Napoli Federico II, illustreranno lo stato dell’arte e la transizione verso una medicina personalizzata.

Orizzonte bioetico e teologico: il Prof. Maurizio Calipari, Università Cattolica del Sacro Cuore, offrirà una lettura bioetica personalista sulla proporzionalità delle cure, mentre il Prof. Lucio Romano, PFTIM, già membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, approfondirà il tema della disforia di genere attraverso i pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Prospettiva giuridica e sociale: interverranno, tra gli altri, l’Avv. Hilarry Sedu, Foro di Napoli, e il Prof. Ciro Punzo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, analizzando l’identità sessuata tra natura e cultura.

Le conclusioni saranno affidate alla Prof.ssa Carmela Bianco, docente della PFTIM, che richiamerà il ‘dovere dell’equità’ come pilastro fondamentale per una società che voglia dirsi autenticamente umana.

Tra rigore teologico e sfide della salute

Il Prof. Antonio Foderaro, sottolinea il valore accademico ed ecclesiale dell’iniziativa:

Come istituzione accademica pontificia, sentiamo forte la responsabilità di animare un dialogo che ponga al centro la verità della persona. Riflettere sulla medicina di genere significa onorare il corpo come tempio e garantire che il progresso scientifico sia davvero a servizio di ogni uomo e di ogni donna, senza disparità. Questo incontro testimonia l’impegno della nostra Facoltà nell’essere ‘laboratorio’ di pensiero capace di coniugare il rigore della teologia con le sfide concrete della giustizia sociale e della salute pubblica.

Scheda Evento

Cosa: Giornata di Studio ‘Medicina di Genere: Teologia, Medicina e Diritto in dialogo’

Dove: viale Colli Aminei, 2 – 80131 Napoli

Quando: lunedì 20 aprile 2026, ore 8.45 – 17.00

Ingresso: libero

Informazioni e Accreditamenti

L’evento, che gode del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è accreditato ECM, 7 crediti, per tutte le professioni sanitarie e riconosce crediti formativi per gli Avvocati, 2 crediti, e gli Assistenti Sociali della Campania.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione, entro il 19 aprile 2026, sul sito www.meetingwords.it.