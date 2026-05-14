Temporali, vento e mareggiate codice giallo in Toscana

Interessato quasi tutto il territorio regionale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione.

L’area di bassa pressione si sposterà successivamente verso est nella giornata di sabato.

La Sala operativa delle Protezione Civile regionale ha esteso il codice giallo per vento e mareggiate per costa centro settentrionale, aree centrali e appenniniche settentrionali fino alle 6 di domani, venerdì.

Inoltre, ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 18:00 di oggi fino alle 12:00 di domani per le aree nord-occidentali, Lunigiana, Serchio, Versilia e Reno, e dalle 10:00 alla mezzanotte di domani per il resto della regione, in particolare nelle zone orientali e meridionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo