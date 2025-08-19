Temporali forti, allerta gialla in tutta la Toscana 20 agosto 2025

Mare mosso o molto mosso

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore.

La Sala operativa regionale della Protezione Civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne.

Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21.

Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.