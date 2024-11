Tempo di derby per Luvo Barattoli Arzano, sfida interna contro Oplonti

Si prospetta una gara avvincente e ricca di spunti

Tempo di derby per la Luvo Barattoli Arzano. Sabato 16 novembre 2024 al palazzetto dello sport Domenico Rea di Arzano arriva l’Oplonti.

La squadra di Torre Annunziata ha allargato il campo d’azione della provincia napoletana che ritorna ad avere due squadre partecipanti al campionato di serie B1 femminile.

Una gara sentita da entrambe le compagini che cercheranno di dare il massimo per ottenere il migliore risultato possibile, come sottolinea la centrale della Luvo Barattoli Arzano Lara Gianfico:

Sicuramente Oplonti non è una squadra da sottovalutare, che da tanto filo da torcere. Noi stiamo preparando la partita al meglio e come sempre daremo il 100% di noi.

Grinta, caparbietà, schiacciate, muri ed anche sorrisi: Lara Gianfico è la piacevole novità di questo inizio stagione della Luvo Barattoli Arzano.

Sta dimostrando, gara dopo gara, il suo valore ed anche contro le rivali oplontine sarà sicuramente una delle protagoniste:

Conclude:

Con le ragazze si è instaurato da subito un bellissimo rapporto. Sono davvero entusiasta di poter continuare a migliorare e dare il mio contributo per far crescere ulteriormente questo gruppo. Siamo sulla strada giusta, e sono sicuro che, unendo le nostre forze, potremo raggiungere traguardi ancora più importanti.

Uno sguardo alla situazione di classifica delle due squadre. La Luvo Barattoli Arzano occupa il secondo posto della classifica a quota 12 punti. Dieci posizioni e sette punti in meno per l’Oplonti che ha raccolto 5 punti in questo inizio stagione.

Si prospetta una gara avvincente e ricca di spunti. Arbitri della sfida Sara Ciampanella e Giulia Concilio.