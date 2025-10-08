Teleconsulto RSA Lucignano (AR), conclusa con successo sperimentazione

Il progetto, che sarà esteso in altri territori, riguarda un sistema innovativo per il monitoraggio a distanza dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa

Telemedica applicata ai consulti per anziani ricoverati nelle RSA: una sperimentazione che parte da Lucignano e capace, a giudizio della Regione Toscana, di rappresentare un modello da replicare prossimamente in tutta la ASL Toscana sud est, con l’intento poi, una volta completate le verifiche, di estenderlo a livello sanitario regionale.

La notizia riguarda il Centro residenziale Anziani ‘Arrighi – Griffoli’ di Lucignano e la Casa di comunità di Camucia in via Capitini, dove è stata portata a termine con successo una nuova sperimentazione di teleconsulto.

Il progetto, promosso dal Comune in collaborazione con la ASL Toscana sud est, punta a verificare le potenzialità di un sistema di connessione di ultima generazione tra una RSA del territorio e una struttura sanitaria aziendale.

L’obiettivo è quello di valutare l’efficacia del controllo e del monitoraggio a distanza dei degenti, attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione avanzate.

L’iniziativa introduce un nuovo servizio che consente di assistere in modo continuativo e puntuale gli ospiti della residenza sanitaria assistita, riducendo spostamenti, liste di attesa e ritardi nelle attività di controllo della salute.

Il sistema contribuisce inoltre ad alleggerire la pressione sui presidi sanitari e ospedalieri, favorendo l’attuazione di servizi di prossimità con importanti benefici per i cittadini.

La tecnologia utilizzata – costituita da una smart station collegata a dispositivi medici e una piattaforma centrale – permette il monitoraggio in tempo reale dei parametri sanitari dei pazienti ospitati nella struttura residenziale, con la supervisione a distanza di medici specialisti operanti in altre sedi.

Roberto Francini, Direttore della Zona Distretto della Valdichiana, sottolinea: