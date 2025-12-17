Teleconsulti e guardie mediche pediatriche, in Toscana 2 nuovi servizi

Al via dai prossimi giorni prima di Natale

Arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche e l’obiettivo è doppio: offrire una migliore assistenza, ma anche evitare accessi impropri al pronto soccorso che sono statisticamente più rilevanti il sabato, la domenica e nei giorni festivi o prefestivi, quando capita ugualmente che bambine e bambini si ammalino ma il proprio pediatra non è in servizio e dunque non raggiungibile.

La novità – una sperimentazione – sarà operativa dall’imminente vigilia di Natale. Se una famiglia con figli piccoli si rivolgerà alla guardia medica, ovvero i medici di continuità assistenziale dell’116117, quest’ultima potrà scegliere di attivare un teleconsulto di secondo livello e parlare con pediatri coordinati dal Meyer, l’ospedale dei bambini.

L’Assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni, spiega:

Un modo per dare risposte più efficienti, efficaci e vicine ai bisogni di salute dei piccoli e alle preoccupazioni dei loro genitori.

Dal primo gennaio 2026 partirà anche la seconda fase del progetto sperimentale, con visite in presenza: due guardie mediche pediatriche – una per ciascuna area – entreranno infatti in servizio nell’ASL Toscana Centro e nell’ASL Toscana Nord Ovest ed altre due nell’ASL Toscana Sud Est.

Il servizio si rivolgerà in prima battuta ai territori interni meno coperti e più disagiati. Per questo nella Sud Est le due guardie mediche opereranno a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo e ad Abbadia San Salvatore sull’Amiata senese, nell’ASL Toscana Centro a Pescia in provincia di Pistoia e nella Nord Ovest a Barga, in Garfagnana, in provincia di Lucca.

Spiega ancora l’Assessore: