Telco TSD, Nardini al tavolo del MIMIT

L’azienda, questa volta presente, apre agli ammortizzatori sociali, ma partecipa al confronto solo da remoto

Telco TSd ha annunciato di aver presentato un piano di composizione negoziata e di voler fare richiesta per gli ammortizzatori sociali. La situazione ci preoccupa non poco, chiediamo che gli stipendi vengano pagati e che si garantisca la tenuta occupazionale.

Sono le parole dell’Assessore al lavoro Alessandra Nardini di ritorno da Roma dove questa mattina ha partecipato, in rappresentanza della Regione, al tavolo convocato dal Mimit sulla vertenza dell’azienda del settore TLC, che coinvolge circa 700 dipendenti in Italia, di cui 400 nei cinque siti produttivi della Toscana: Campi Bisenzio (FI), Colle Val d’Elsa (SI), Arezzo, Vicopisano (PI), Grosseto.

Nei giorni scorsi l’Assessore Nardini, dopo aver incontrato le organizzazioni sindacali e una rappresentanza dei lavoratori, aveva scritto al Ministro Urso chiedendo la possibilità, per la Regione Toscana, di partecipare al tavolo ministeriale e si era attivata con la Prefettura di Firenze per l’attivazione di un tavolo territoriale a cui però l’azienda non ha partecipato.

L’Assessore osserva:

Lavoratori e lavoratrici non hanno ricevuto né lo stipendio di dicembre né la tredicesima, e ora si aggiunge anche la mensilità di gennaio. L’azienda oggi non viene neppure in presenza all’incontro a Roma, ma si collega da remoto e ci parla di un piano che non abbiamo visto, annunciando, per la prima volta, di voler fare ricorso agli ammortizzatori sociali senza però dare notizie né indicando tempistiche certe per gli stipendi.

Di fronte a questo quadro che

ci porta ad essere ancora molto preoccupati

appare

importante la riconvocazione del tavolo ministeriale la prossima settimana, augurandoci che stavolta l’azienda partecipi in presenza e, come abbiamo richiesto anche stamani, sia presente anche FiberCop, l’azienda committente, a cui chiediamo di collaborare attivamente nella risoluzione di questa vicenda anche nell’ottica di evitare un frazionamento delle attività che ci preoccupa perché provocherebbe troppe incognite per l’occupazione.

Lo afferma Nardini al termine del confronto guidato dai tecnici del Ministero e a cui erano presenti le organizzazioni sindacali.

