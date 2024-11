Telco Soluzioni Digitali, prime schiarite sul futuro lavoratori

Alla riunione odierna del tavolo di crisi rassicurazioni da parte dell’azienda su piano industriale e stipendi dei 400 lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si rasserena il clima su presente e futuro della Telco Soluzioni Digitali.

È il bilancio della riunione odierna in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze del tavolo di crisi, a cui hanno partecipato, oltre alle rappresentanze dei lavoratori, anche i vertici dell’azienda che opera in appalto nel settore delle telecomunicazioni, impiantistica di rete, riparazione guasti di rete, interventi sostituzione cavi di rete telefonica.

Il Consigliere del Presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani e l’Assessore al lavoro Alessandra Nardini, che stamani hanno condotto il confronto assieme ai tecnici dell’Unità di crisi regionale, spiegano:

Ci rivedremo il prossimo 3 dicembre e l’azienda si è impegnata per quell’occasione a presentare il piano industriale, dando una serie di rassicurazioni a tutela del trattamento economico delle lavoratrici e lavoratori.

Il tavolo era stato convocato dalla Regione dopo la mobilitazione nelle settimane scorse di addette e addetti, circa 400 in tutto, dei cinque siti toscani, preoccupati dai ritardi nei pagamenti degli stipendi e dall’operatività dell’impresa sui cantieri.

Ad aggravare i timori la recente cessione a TelNet e lo ‘spezzatino’ delle società collegate a Tim seguito alla vendita della rete di quest’ultima al fondo americano KKR.

All’incontro di oggi hanno partecipato anche alcuni sindaci e amministratori comunali e provinciali dei territori in cui sono attivi i presidi produttivi di Telco: i Sindaci di Colle Val d’Elsa, Piero Pii, Vicopisano, Matteo Ferrucci, San Gimignano, Andrea Marrucci, per Provincia Siena, l’Assessore alla buona occupazione di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini.

In particolare, rilevano Fabiani e Nardini:

I vertici Telco hanno annunciato il loro impegno entro la prossima riunione del tavolo a pagare regolarmente le retribuzioni di novembre, sistemare il quadro delle competenze spettanti agli addetti, avviare il censimento sulle attrezzature dei cantieri per superare alcuni problemi che si sono verificati riguardo alla carenza di strumenti, materiali e mezzi di trasporto. Inoltre, secondo quanto assicurato dagli amministratori di Telco, è già in corso il pagamento dei debiti verso i fornitori.

Apprezziamo la disponibilità al confronto di tutte le parti, che sta consentendo di ricostruire un clima più sereno per le relazioni industriali e sindacali e di guardare al prossimo futuro con cauto ottimismo.

Telco Soluzioni Digitali, ex Tim Soluzioni Digitali, è una società del settore TLC che lavora in appalto per FiberCop, ex TIM. Ha sedi a Campi Bisenzio, Arezzo, Vicopisano, Grosseto e Colle Val d’Elsa.

Dopo la cessione a TelNet, l’azienda si è ritrovata trova a fronteggiare alcune criticità dovute a problemi economici che hanno generato incertezze sulla corresponsione delle retribuzioni e limitato la capacità lavorativa dei cantieri.