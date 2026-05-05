Tel Aviv si prepara alla 28esima edizione del Pride

Migliaia di partecipanti provenienti da Israele e da tutto il mondo sfileranno insieme lungo lo splendido litorale della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Tel Aviv è pronta ad accogliere la 28esima edizione del suo eccezionale Pride con una serie di eventi che avranno il loro apice nella eccezionale sfilata lungo lo splendido litorale mediterraneo della città, per concludersi con l’annuale festa sulla spiaggia al Charles Clore Park.

La 28ª Tel Aviv Pride Parade si terrà venerdì 12 giugno 2026, riunendo così le comunità per celebrare l’orgoglio nella città.

Al Tel Aviv Pride saranno presenti partecipanti provenienti da Israele e da tutto il mondo, in uno degli eventi Pride più vivaci a livello globale.

Il Tel Aviv Pride è una potente espressione di uguaglianza, visibilità e accettazione che riflette i valori della città e il suo costante impegno verso la diversità e l’inclusione.

La Tel Aviv Pride Parade è uno degli eventi pubblici più grandi e importanti di Israele.

Obbiettivo dell’evento è quello di mettere in contatto diverse comunità e celebrarne l’orgoglio in una città che promuove l’uguaglianza, l’inclusività.

Il Pride viene celebrato a Tel Aviv dal 1998 ed è diventato una tradizione vivace e consolidata, che ogni anno attira residenti e visitatori da tutto il mondo.

Nel corso dei decenni, Tel Aviv è diventata una destinazione di punta per i viaggiatori LGBTQ+, nota per la sua atmosfera accogliente, lo stile di vita mediterraneo e la dinamica scena culturale.

Come ogni anno, prima della parata si svolgerà un’intera settimana di eventi in tutta la città.

Questi includono programmi culturali, incontri comunitari, conferenze e attività incentrate sulla diversità, sulle famiglie LGBTQ+ e sulle esperienze condivise.

Inoltre, i locali notturni di Tel Aviv ospiteranno una vasta gamma di feste ed eventi speciali durante tutta la settimana del Pride