Teatro Totò inaugura stagione con ‘Nati 80’

Gianni Ferreri e Daniela Morozzi in scena a Napoli dal 24 ottobre al 2 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Inaugurazione in grande stile per la nuova stagione del Teatro Totò di Napoli che dal 24 ottobre al 2 novembre presenta la commedia di Claudio Tortora con Gianni Ferreri e Daniela Morozzi, ‘Nati 80’.

Un lavoro diretto da Antonello Ronga che per il pubblico di via Frediano Cavara, nello spazio diretto da Gaetano Liguori, promette un tuffo ironico e pieno di emozioni tra amori, passioni e inquietudini di una generazione che ha visto cambiare il mondo troppo in fretta.

Con le indimenticabili canzoni di Mina a fare da colonna sonora, ‘Nati 80’ racconta i sogni e le disillusioni di chi, tra romanticismo e crisi di valori, cerca ancora se stesso.

Nelle note dello spettacolo si legge:

Amori, passione, turbolenze sentimenti inquieti, tradimenti, un susseguirsi di situazioni che avvolgono il percorso di quattro coppie di giovani quarantenni. Una riflessione su una fascia di età che per diversi motivi ha subito e subisce le tante evoluzioni in negativo che i nostri tempi hanno avuto. Caduta di valori, insicurezza, depressioni, segnano passo dopo passo la trama di questa pièce teatrale sottolineata da una colonna sonora di grandi successi di Mina tutti cantati live, che si alternano alle vicende delle cinque coppie che sono protagoniste dello spettacolo. Una full immersion in questo spaccato di vita che lascerà sicuramente un segno nello spettatore ed in particolare in chi ha vissuto e vive situazioni analoghe.

L’autore Tortora ha detto: