Teatro Totò e nuova stagione con la tradizione che unisce generazioni

Comicità, musica, cabaret e sociale per la nuova stagione 2024/2025

Solida roccaforte posta a difesa di una tradizione teatrale pronta a confrontarsi e rinnovarsi seguendo il passo dei tempi, il Teatro Tot ò- Teatro della Tradizione Partenopea, presenta la nuova stagione artistica 2024/2025.

Così, sempre in equilibrio tra la comicità, la musica e il cabaret, lo storicizzato spazio di via Frediano Cavara a Foria intitolato all’indimenticabile ‘Principe della risata’, si conferma come un punto di riferimento culturale e sociale per la città di Napoli.

E ciò, in linea con il claim ‘La tradizione che unisce le generazioni’, con un cartellone ricco di spettacoli capaci di spaziare tra il popolare, la canzone classica e internazionale, la comicità e le nuove tendenze di un teatro che si integra con i mutamenti della società.

Il Direttore artistico Gaetano Liguori ha dichiarato:

Per il nuovo cartellone del Totò non abbiamo perso di vista la nostra linea guida che ci vuole accanto al pubblico nel solco di una tradizione in continua evoluzione. Partendo dal grande passato del teatro popolare e classico, abbiamo offerto ancora una volta spazio ai giovani emergenti scoprendo tanti nuovi autori meritevoli di plausi e interesse. Dando ospitalità a tanti giovani capocomici, grazie ad una mentalità rispettosa del passato ma fiduciosa nei riguardi delle nuove leve, facciamo in modo che il teatro di ieri si incontri con quello di oggi nel nome di una crescita sinonimo di cultura e amore. Spazio alle nuove generazioni, quindi, nel segno di un impegno che portiamo avanti da 28 anni anche con la nostra Accademia di Recitazione, così come testimoniato dalla medaglia d’oro ottenuta da Presidente della Repubblica Italiana, per le nostre meritorie finalità culturali e sociali. Un’apprezzata e qualificata fucina di giovani artisti che dal 2023, grazie alla ferma volontà del suo indimenticabile direttore Salvatore Liguori, prematuramente scomparso, trova accanto alla sala grande del Totò un secondo innovativo e attivissimo spazio da 100 posti chiamato ‘Teatro Officina’. Un cartellone, quello pensato per la stagione 2024/2025, pronto nel mettere a confronto la tradizione con i nuovi talenti di domani.

Ed è con queste premesse, che il Teatro Totò, grazie anche al lavoro dell’altra sua storica figura Davide Ferri, per la nuova programmazione artistica riserverà agli abbonati, a prezzi popolari ed accessibili, un’emozionante stagione fatta di qualità, risate e novità.

Si partirà il 25 ottobre con ‘Operazione San Marzano’ uno spettacolo di Gaetano Liguori che ne firma anche la regia, scritto con Edoardo Guadagno e Rosario Minervini, portato in scena dalla Compagnia Stabile del Totò con Davide Ferri e Rosario Verde.

Dall’8 al 17 novembre sarà la volta di Maurizio Micheli e Elisabetta Mandalari con lo spettacolo ‘Nessuno è perfetto’.

Dal 22 novembre al Totò arriverà Oscar Di Maio con un classico di Gaetano Di Maio e Nino Masiello scritto per Luisa Conte e il suo Sannazaro, ‘Madama quatte solde’ portato in scena con la regia di Olimpia Di Maio.

Giunti al 6 dicembre sarà la volta di Simone Schettino e il suo spettacolo ‘La bella vita’ con Roberta Nasti e Salvatore Turco. Lo spettacolo delle feste di Natale, dal 25 dicembre al 12 gennaio, sarà quello scritto, diretto e interpretato da Ciro Ceruti, ‘La tempesta perfetta‘.

Ad inaugurare l’anno nuovo, dal 17 al 26 gennaio, ci penseranno Francesco Merola e Marianna Mercurio con ‘Lacrime Napulitane’ per la regia di Nello Mascia. Dal 14 febbraio a salire sul palcoscenico saranno Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese alle prese anche con la regia, protagonisti dello spettacolo ‘Prendila così‘.

Dal 28 febbraio in cartellone ci sarà lo spettacolo ricco di colpi di scena e gag ‘Prefetti sconosciuti’ con la Compagnia Stabile del Totò insieme a Davide Ferri e Rosario Verde per la regia di Gaetano Liguori. Dal 14 al 23 Marzo, Massimo de Matteo, Francesco Procopio e Angela De Matteo presenteranno il collaudato lavoro di Edoardo Erba ‘Muratori’ diretto da Peppe Miale.

Dal 4 aprile, spazio a Davide Ferri e Rosario Verde che con la Compagnia Stabile del Totò presenteranno ‘Grossi affari in famiglia’ diretto da Gaetano Liguori. Dal 25 aprile, reduci dal grande successo televisivo Marco Lanzuise e Salvatore Turco proporranno ‘Grand Hotel The Mast – Suite per due’ con la regia dello stesso Lanzuise.

A Natale ci sarà anche un evento dedicato alle feste con la ‘Tombolata Show’ di Emilio Massa mentre, in omaggio agli abbonati, dal 9 all’11 maggio ci sarà il recital di Francesca Marini ‘Donne in amore’ con i testi e le rielaborazioni musicali Roberto Criscuolo e la regia di Gaetano Liguori.

Un secondo omaggio ai fedelissimi del Totò sarà rappresentato dallo spettacolo di Salvatore Gisonna e Peppe Laurato ‘Tre sfumature di giallo’ con la regia di Angelo Belgiovine.

Infine, a completare le proposte del teatro Totò, due grandi appuntamenti in opzione agli abbonati: il 19 novembre con Peppe Iodice e lo show ‘So’ Pep’ con la regia di Francesco Mastandrea e in una data ancora da definire, con Massimiliano Gallo e il suo spettacolo ‘Anni 90… Noi che volevamo la favola’.