Teatro San Carlo e ABC sensibilizzano al consumo responsabile acqua

Il Concerto ‘Aria di Natale’, in programma domenica 17 dicembre, sarà connubio tra musica ed ecologia

Il Teatro di San Carlo e l’ABC, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, insieme per sensibilizzare il pubblico di tutte le età ad un consumo responsabile delle risorse idriche e per ridurre l’impatto ambientale.

L’occasione sarà il concerto ‘Aria di Natale‘, in programma al Teatro di San Carlo domenica 17 dicembre alle ore 12:00.

L’appuntamento in musica, che vuole accompagnare la cittadinanza alle festività natalizie e che vede gli Allievi dell’Accademia del Teatro di San Carlo proporre le più celebri arie d’opera e i classici della tradizione natalizia, sarà un connubio tra cultura ed ecologia.

Il Teatro di San Carlo sposa l’impegno di ABC sul fronte della tutela ambientale. L’azienda ha inoltre donato ai dipendenti del Teatro circa 400 borracce ABC Napoli.

In quest’ottica, il Teatro di San Carlo condivide gli obiettivi del progetto ‘Sentieri d’acqua e santi’, che ABC sta mettendo in campo con alcune amministrazioni comunali della zona del Serino e dell’area flegrea.

L’obiettivo è la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico di quei territori intesi come un vero e proprio “museo giardino storico del paesaggio” che ha nei siti storici di canalizzazione idraulica delle acque il punto di partenza per l’articolazione di itinerari tematici che possano essere strumento per una riscoperta turistica e culturale dei luoghi.

Sottolinea Alessandra Sardu, Presidente ABC:

ABC e il Teatro San Carlo sono due istituzioni storiche della città di Napoli. Oggi ci uniamo per dare il via a progetti congiunti con l’obiettivo di promuovere il rispetto della risorsa idrica, dell’ambiente e la cultura della sostenibilità. Siamo felici di iniziare questo percorso con tutti i sindaci che hanno ideato e aderito al progetto ‘Le vie dell’acqua e i santi’ per la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell’antico acquedotto augusteo, dal Serino a Bacoli.

Il progetto vuole dare vita a un vero e proprio ‘museo diffuso’ in cui leggere e apprezzare l’identità e la diversità del paesaggio, della cultura e delle tradizioni locali e attraverso il quale affermare e diffondere il concetto della bellezza dei valori sia spirituali che storico – culturali legati alla più importante fonte di vita: l’acqua.

ha osservato Ottaviano Vistocco, sindaco di Santa Lucia di Serino

È una bella iniziativa, che mette insieme l’acqua, fonte di vita, e l’arte, la musica che sono tra le massime espressioni umane.

