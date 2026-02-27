Teatro ‘Peppe Vessicchio’ di Cardito (NA) protagonista a Sanremo (IM)

La prima opera pubblica d’Italia dedicata al Maestro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Il nuovo Teatro comunale Peppe Vessicchio di Cardito protagonista a Sanremo.

È stata presentata a Casa Vessicchio, nella città dei fiori, in occasione del Festival, la prima opera pubblica d’Italia intitolata al celebre direttore d’orchestra.

È nata grazie a un investimento di 4 milioni della Città Metropolitana di Napoli, in un’area difficile, a due km dal Parco verde di Caivano e dal Rione Salicelle di Afragola con una missione: il teatro come terapia per il riscatto di un territorio.

Le voci di Alessia Vessicchio, figlia del compianto Maestro, del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del Vicesindaco Metropolitano Giuseppe Cirillo, che è anche Sindaco di Cardito, del Presidente di Anci Campania, Francesco Morra, e il commosso ricordo di PieroCassano, co-fondatore dei Matia Bazar e vincitore di due Festival di Sanremo.