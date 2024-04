Teatro Flavio Vespasiano di Rieti Monumento nazionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Teatro Flavio Vespasiano rappresenta, infatti, un’unicità architettonica in città; una piccola ‘Scala’ del Centro Italia, che ha sempre ricevuto complimenti ed encomi da artisti, esperti nel settore teatrale e non solo.

Il vento di rinnovamento soffia da molto in questa terra e con le giuste forze siamo consapevoli di portare a termine tutti i progetti di rilancio.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

L’Assessore Manuela Rinaldi ha concluso:

Rieti e la sua provincia vanno verso una stagione ricca di impegni e questo riconoscimento è un ulteriore biglietto da visita per il rilancio del territorio reatino che si prepara ad affrontare una stagione di crescita esponenziale.

Il lavoro non finisce qui. Infatti, anche grazie all’impegno della Regione Lazio, sono in progetto nuove sfide per il rilancio delle province, rese possibili dall’aiuto e da una stretta collaborazione con il Governo Meloni e le istituzioni locali.