Teatro di Fondi (LT), Baldassarre: Importante presidio territoriale

L’Assessore: La cultura cuore pulsante di una comunità viva e consapevole

L’Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, ha partecipato oggi alla conferenza di presentazione della prima stagione del Teatro di Fondi, co-finanziato dalla Regione Lazio, alla presenza del Presidente della Regione, Francesco Rocca, del Senatore Claudio Fazzone, del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, dell’Amministratore delegato dell’ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Luca Fornari, e della Direttrice artistica dell’associazione teatrale, Isabella Di Cola.

L’Assessore Baldassarre ha dichiarato:

Il Teatro è molto più di un luogo di spettacolo: è un presidio culturale, un laboratorio di idee, un motore di sviluppo per il territorio. Fondi, con la sua storia, la sua bellezza paesaggistica e la sua vivace comunità, merita di essere sempre più protagonista nel panorama culturale del Lazio e riferimento nel turismo del Basso Lazio, e non solo.

Nel corso dell’intervento, l’Assessore ha voluto esprimere un sentito plauso alla direzione artistica del Teatro di Fondi, sottolineando come la nuova stagione sia

frutto di un lavoro attento, coraggioso e ispirato, capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando talenti e aprendo il sipario a nuove prospettive artistiche.

Investire nella cultura significa investire nel futuro. Ogni spettacolo, ogni iniziativa, ogni progetto che nasce in questo teatro contribuisce a rafforzare l’identità del territorio, a creare opportunità e a generare bellezza.

La Regione Lazio continuerà a sostenere con convinzione queste realtà, perché crediamo che la cultura sia il cuore pulsante di una comunità viva e consapevole.