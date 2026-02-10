‘Teatro degli Assaggi’ al Teatro Furio Camillo

La assegna di teatro multidisciplinare è in scena dal 13 al 23 febbraio a Roma

Inaugura al Teatro Furio Camillo di Roma, dal 13 al 23 febbraio, ‘Teatro degli assaggi’, rassegna di teatro multidisciplinare per tutte le età e tutti i generi teatrali.

Una programmazione variegata che spazia dalla comicità, al racconto al circo contemporaneo, la musica. Ancora spettacoli, illustrazioni, racconti per bambini, presentazioni di libri, acrobatica aerea, racconto di storie di donne e uomini straordinari.

Una rassegna per rinnamorarsi del teatro, un luogo magico dove ogni cosa ha un gusto unico, magico, tanto intimo quanto universale.

Il teatro degli assaggi è una rassegna tutta da scoprire, per tutti i gusti!

La rassegna si apre venerdì 13 febbraio, ore 17:00, con la mostra ‘Il Circo Sfigato’ dell’artista Alessia Muntoni. Le sue opere raggruppate nella mostra ‘Il Circo Sfigato‘ sembrano chiedersi: cosa accade alle relazioni quando le differenze invece di creare condivisione creano distanza e conflitto?

Le illustrazioni affrontano in chiave ironica il tema delle relazioni, amicizie, famiglia, lavoro, guerre, dispute, amori e punti di vista da vari sguardi sotto il fantastico tendone del Circo Sfigato. Per ogni illustrazione un racconto che dal conflitto e dal disagio si trasforma in armonia.

Dalle differenze nasce qualcosa di più bello, che da soli non saremmo in grado di fare, questo il tema ricorrente di tutti i racconti per ritornare ad una comunità di condivisione, accettazione del diverso e la bellezza di ognuno di noi. La mostra resterà aperta fino al 23 febbraio

A seguire venerdì 13 febbraio, ore 18:00 e ore 21:00, va in scena lo spettacolo ‘Monsieur Momo – Varietà’ di e con Timo Lesniewski. Con la sua personalità affascinante e accattivante e una visione sognante del mondo, Momo conquista il suo pubblico in men che non si dica in una physical comedy poetica e senza età.

Narratore poetico e spiritoso, sorprende non solo gli spettatori, ma a volte persino se stesso! Sempre all’altezza del suo pubblico, Momo delizia con umorismo, magia e una fantasia sconfinata. Le sue espressioni facciali e i suoi gesti ricordano i grandi clown di un tempo, conferendo alle sue performance una comicità visiva unica.

Che si tratti di affrontare i propri demoni interiori, di interagire giocosamente con un membro del pubblico o di aggiungere un tocco di magia, Momo incanta con il suo stile fresco e impertinente.

Noto per il suo speciale legame con il pubblico, è sempre una garanzia di lacrime di risate indimenticabili.

Sabato 14 febbraio, 17:00, appuntamento con le letture animate per bambini ‘Storie per incontrarci‘. Un appuntamento dedicato ai più piccoli con letture animate di libri per bambini sul tema delle migrazioni e dei viaggi.

Sarà un momento di racconto e condivisione, un momento per i bambini e le loro famiglie, da vivere assieme per lasciare ai più piccoli spunti di riflessione sulle migrazioni, sulla bellezza di conoscere ed accogliere, sull’incontro tra popoli e sul valore che si può costruire ‘incontrandosi’

Sempre nella stessa giornata alle ore 18:00 e alle ore 21:00 va in scena ‘Irish Public House’ – di e con Clover Danze Irlandesi. un viaggio nella danza irlandese e nelle sue evoluzioni, attraverso la storia dei suoi spazi tipici: le public houses, ovvero quei luoghi di incontro che siamo soliti chiamare pub.

Lo spettacolo racconta con parole e suggestioni le varie specialità di danza irlandese fino ai suoi sviluppi dovuti alle migrazioni oltreoceano del popolo irlandese. Un’affascinante esperienza nella cultura dell’Isola Verde! Uno spettacolo energico adatto a tutte le età.

Inoltre, sabato 14 febbraio alle ore 19:00 si terrà la presentazione del numero 171 del periodico culturale Leggendaria, che ospita il tema ‘Le clown’ di Maria Vittoria Vittori in collaborazione con l’Associazione Giocolieri e Dintorni. Lo speciale, che indaga sulle ragioni e gli sviluppi di una realtà sempre più estesa e coinvolgente come quella delle clown, è costituito in massima parte dai loro racconti intorno alle proprie esperienze in campo sociale e artistico.

Si viene così delineando un universo estremamente ricco e articolato, in cui le arti del circo-clownesche e acrobatiche-dimostrano tutta la loro efficacia terapeutica all’interno di contesti relazionali e sociali problematici; in cui le artiste fanno rete tra loro, aprendosi a nuove opportunità, e costruendo -come dimostra l’esperienza di Virginia Imaz- nuove aree di consapevolezza e pratica femministe.

L’incontro è mediato da Adolfo Rossomando, direttore del periodico Jugglin Magazine, e Presidente dell’Associazione Giocolieri e Dintorni, realtà attiva nel settore del circo contemporaneo con progetti nazionale e internazionali di formazione, divulgazione, networking, ricerca, edutainment, coinvolgimento del pubblico. La presentazione è tradotta in LIS.

Si continua, domenica 15 febbraio, ore 11:00 e ore 12:30, con ‘Connessione Radio’ della Compagnia I Musicullanti, uno spettacolo musicale per bambini, un concerto interattivo tra le frequenze di una radio dispettosa con l’Ensemble Musicullanti 2.0 della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Una Radio che prima non si trova, poi non si accende, anzi che si accende soltanto con la partecipazione sonora e ritmica delle bambine e dei bambini.

Su che stazione si fermerà? Dove ci porterà? Quale musica racconterà? La narrazione di un viaggio che si trasforma e si sintonizza su stazioni diverse, musiche, giochi, generi che cambiano di volta in volta accompagnando le bambine e i bambini alla scoperta di contesti, sonorità e repertori sempre differenti in un’alternanza di musica pop, classica, jazz, colonne sonore e canzoni di benvenuto.

Un viaggio musicale da fare insieme e da scoprire per offrire alle bambine e ai bambini tante esperienze diverse, sempre caratterizzate da qualità, coinvolgimento e spirito di comunità nella musica.

Alle ore 18:00 va in scena, invece, ‘Madri d’Europa’ con Alessandra Evangelisti e Serena Sansoni. Un reading teatrale che intreccia voce, memoria e musica per dare parola alle grandi donne che hanno costruito l’Europa e che fino ad oggi sono state troppo spesso dimenticate. ‘Madri d’Europa’ è un viaggio emozionante attraverso le biografie di cinque figure femminili che, con coraggio e determinazione, hanno segnato il cammino verso un’Europa più giusta, libera e unita.

Sophie Scholl, Ursula Hirschmann, Eliane Vogel-Polsky, Louise Weiss, Simone Veil: donne visionarie, ribelli, resistenti. Le loro storie si intrecciano in un racconto corale che restituisce profondità e anima alla narrazione storica del Novecento europeo. Ogni monologo rappresenta la voce di una di queste donne in un momento cruciale della propria vita. Raccontare le loro vita ci fa capire da dove nasce il loro impegno fondato sui valori della pace, della libertà, della giustizia e della solidarietà.

La performance dà vita a questi personaggi complessi e straordinari, restituendo loro una dignità che va oltre la loro singola esistenza, elevandole a icone di una storia collettiva che ha segnato l’evoluzione dell’Europa.

La scelta musicale, che spazia da Tracy Chapman a David Bowie, dai canti delle suffragette americane a suoni contemporanei, contribuisce a rendere la performance contemporanea, mantenendo un tono pop capace di coinvolgere un pubblico trasversale per età e sensibilità.

La rassegna riprende poi venerdì 20 febbraio alle ore 17:00 con la presentazione del libro ‘Zazel’ di Francesca De Sanctis. Zazel, la prima donna – proiettile della Storia, ha ispirato l’amata canzone di Francesco De Gregori, ma anche poesie, racconti e, in generale, tutto un immaginario su chi potesse essere quella donna così coraggiosa e spericolata da farsi sparare in aria da un cannone per svariati metri, indossando abiti succinti, in epoca vittoriana!

Era una donna che amava la libertà e che non si sarebbe fermata davanti a niente pur di inseguire il sogno di fare l’acrobata per il circo e di vivere a modo proprio. Quest’albo la racconta con una lingua semplice e vivida e con ricche tavole a matita e pennello, e senza trascurare George, quel bambino che la capiva e che lei avrebbe amato per tutta la vita.

Questa è una storia stupefacente e avventurosa, quella di Rosa Maria Richter, in arte Zazel, la prima vera ‘donna cannone’. La presentazione del libro sarà un momento dedicato a famiglie con bambini con la possibilità di per genitori e bambini di trascorrere insieme un momento per ascoltare una storia straordinaria.

L’incontro sarà realizzato in collaborazione con la libreria per ragazzi L’ora di Libertà, una realtà storica romana che si occupa di formazione e sensibilizzazione dei giovanissimi alla lettura con attività stabili quali laboratori per bambini e famiglie ed incontri di sensibilizzazione alla lettura.

A seguire, alle ore 18:00 e ore 21:00, ci si immerge in ‘Storie di Viaggio’, spettacolo di circo contemporaneo della Compagnia Materiaviva con la regia di Alessandra Lanciotti. Acrobatica aerea, magia, contact juggling, contorsionismo e racconto, sono gli ingredienti di un viaggio surreale e magico.

Attraverso un racconto delicato che ricorda i toni delle fiabe, e attraverso la metafora del viaggio, si affrontano i temi del senso di non appartenenza, della solitudine, della migrazione e della violenza sulle donne. Uno spettacolo adatto a tutte le età, una sequenza di storie che incantano e lasciano sognare e riflettere, senza mai appesantire, senza mai perdere la patina fiabesca e poetica. Ogni piccola storia racchiude un mondo, si apre e si chiude sfiorando il pubblico con poche parole tradotte in scena in LIS.

Sabato 21 febbraio, ore 17:00, appuntamento con le letture animate per bambini ‘Storie per incontrarci’. Un appuntamento dedicato ai più piccoli con letture animate di libri per bambini sul tema delle migrazioni e dei viaggi.

Sarà un momento di racconto e condivisione, un momento per i bambini e le loro famiglie, da vivere assieme per lasciare ai più piccoli spunti di riflessione sulle migrazioni, sulla bellezza di conoscere ed accogliere, sull’incontro tra popoli e sul valore che si può costruire ‘incontrandosi’. L’incontro ha la durata di un’ora ed è particolarmente adatto a bambini tra i 3 ed i 6 anni, assieme ai genitori.

Alle ore 18:00 e 21:00 si prosegue con ‘Sarò io’ di e con Collettivo Karabòa, uno spettacolo di circo teatro che intreccia la storia personale alla riflessione sul contemporaneo. Le artiste in scena si chiedono il senso dell’arte nel mondo del lavoro, si affacciano davanti al baratro del ‘voler essere’ e portano nei loro corpi acrobatici il contrasto tra il sentire e il volere.

Uno spettacolo che unisce acrobatica e parola, danza e sapiente uso della luce come parte di un racconto emotivo. Un racconto che intreccia via via la storia personale a quella di una generazione. Acrobatica aerea, contorsionismo, contact juggling e racconto, sono le tecniche con cui le cinque artiste raccontano un mondo interiore e magico

Infine, domenica 22 febbraio, ore 11:00 e 12:30, va in scena ‘Sulle Orme del Serpente’ della Compagnia Circoenxame, spettacolo poetico e coinvolgente che segue il viaggio di un serpente curioso attraverso gli ecosistemi del brasile.

In cerca di un luogo da chiamare casa, Safira attraversa paesaggi diversi, incontra amici sorprendenti e affronta sfide inaspettate, finché non si accorge che il mondo intorno a lei sta cambiando, e anche dentro di sé qualcosa si trasforma. Una narrazione per riflettere su appartenenza, cambiamenti climatici e responsabilità del vivere come parte della natura

Alle ore 18:00 è la volta dello spettacolo ‘La banda del Gobbo’ di e con Emiliano Valente. Analizzando la vita di un personaggio leggendario della periferia romana, il Gobbo del Quarticciolo, ho ripercorso le vicende di una Roma sotto assedio, invasa dai Tedeschi, bombardata dagli Americani, abbandonata dagli uomini di potere.

Dall’otto settembre del 1943, fino al 4 giugno 1944, Roma vive nove mesi di dominazione tedesca, nove mesi di repressione, disperazione, fame; nove mesi di stragi e massacri: 335 uomini trucidati alle Fosse Ardeatine, più di 900 deportati dal Quadraro. È nella Roma più povera e popolare delle borgate come il Quarticciolo, che uomini e donne, combattono contro l’ingiustizia e l’oppressione.

È lì che nascono gli eroi involontari di questa storia: sora Cettina, Giggetto, zio Franchino, Er Pigna, Neganè, Er Carota… uomini e bambini di borgata, trasformati in combattenti dagli eventi tragici che li colpiscono. Una storia narrata in prima persona.

Il linguaggio scelto è la lingua di borgata; chi le racconta, è un ragazzetto, uno strillone soprannominato Riccetto, un ragazzo ingenuo a cui tutto sembra un po’ accadere per caso. Riccetto viene arruolato nella banda del gobbo e racconta quello che lui, dodicenne, ha vissuto in quei mesi di terrore e di dominazione, fino all’arrivo degli Americani. Tra giochi da bambino e assalti da adulto, la vita del Riccetto è semplicemente la vita di un ragazzo di borgata durante una guerra.

Non mancheranno, inoltre, gli incontri – laboratori come ‘Ar-The – Assaggi d’arte’ condotto da Giorgia Ricciardello, lunedì 16 e 23 febbraio alle ore 18:00. Prendere un the insieme e parlare dell’arte negli allestimenti teatrali. Gli allestimenti e gli studi per la scenografia, sono di fatto delle opere che vengono studiate e create spesso da artisti che attraverso il loro contributo hanno nei secoli trasformato il nostro stesso modo di concepire lo spazio scenico.

In collaborazione con gli studenti dell’Accademia delle belle arti si realizzeranno incontri dedicati ai giovanissimi per stimolare alla riflessione su un aspetto del lavoro teatrale in equilibrio tra maestranze ed arte, uno spaccato che darà impulso ad una nuova visione di un ambito professionale ancora troppo poco conosciuto.

L’incontro è dedicato in particolare ai giovani di scuole medie e superiori ma è aperto a chiunque voglia curiosare sul tema davvero affascinante. L’incontro verrà moderato da Giorgia Ricciardello, Illustratrice e grafica, lavora sulle tecniche del disegno, della pittura, scultoree e modellato

