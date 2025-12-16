‘Teatro da mangiare?’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Attori – contadini del Teatro delle Ariette in scena a Roma dal 18 al 21 dicembre

Appuntamento ormai consolidato al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma prima del Natale è quello con gli attori – contadini del Teatro delle Ariette, Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini, che dal 18 al 21 dicembre, ore 20:30, arrivano con il loro spettacolo più famoso: ‘Teatro da mangiare?’, in cui attori e spettatori condividono un vero pasto sul palcoscenico.

Un rituale che si svolge dal 2000 e che in questi anni si è arricchito dell’esperienza di oltre 1300 repliche tra l’Italia e l’Europa.

Spiegano Paola Berselli e Stefano Pasquini:

Al ‘Teatro da mangiare?’ si mangia davvero; si mangiano le cose che facciamo dal 1989, da quando è cominciata la nostra vita di contadini. Si mangiano le cose che coltiviamo e trasformiamo nella nostra azienda agricola, che tiriamo fuori dalla nostra terra. Seduti attorno a un tavolo, preparando e consumando un vero pasto, raccontiamo a modo nostro la nostra singolare esperienza di vita in campagna e di teatro fatto fuori dai teatri. ‘Teatro da mangiare?’ è stato concepito in una cucina, la cucina della nostra casa delle Ariette. Noi facevamo le tagliatelle e intanto parlavamo con Armando Punzo e Cinzia de Felice che si erano fermati a dormire a casa nostra dopo lo spettacolo della sera prima. ‘Teatro da mangiare?’ ha debuttato a Volterrateatro il 18 luglio 2000 e da allora tante cose sono cambiate nella nostra vita, ma la forza contagiosa di questo ‘autoritratto’, di questa pubblica confessione autobiografica, continua a sorprenderci. Siamo indubbiamente noi gli autori-artefici di questo spettacolo, ma c’è qualcosa che ci sorpassa, che lo rende autonomo, libero, di tutti e di nessuno. Attorno al grande tavolo dove ci ritroviamo, attori e spettatori, a condividere il tempo di un pranzo o di una cena, succede qualcosa che non siamo in grado di spiegare. Si compie un rito così profondamente umano da catapultarci nel cuore del nostro presente, nell’attimo assoluto del ‘qui e ora’, senza mediazione, nell’evidente e disarmante verità delle nostre vite.

Il menu di ‘Teatro da mangiare?’ include:

• Antipasti: Focaccia delle Ariette – ⁠Crema soda di zucca e patate al rosmarino – ⁠Insalata di verdure crude di stagione all’aceto di mele -⁠ ⁠Caciotta morbida Valsamoggia – ⁠Salame nostrano;

• Tagliatelle semi integrali con pesto Ariette: noci, mandorle, aglio, rosmarino, parmigiano, olio EVO;

• Ciambella dolce.

Teatro delle Ariette

Teatro delle Ariette è la compagnia degli attori – contadini, del teatro da mangiare, dell’autobiografia. Nel 1989 Paola Berselli e Stefano Pasquini lasciano il teatro e vanno a vivere nel podere denominato Le Ariette. Dopo anni di silenzio e di lavoro nei campi, nel 1996 fondano la compagnia con Maurizio Ferraresi. Costruiscono il Deposito Attrezzi, un edificio rurale che diventa la loro sede teatrale.

Nel 2000 al festival Volterrateatro debuttano con lo spettacolo ‘Teatro da mangiare?’ e da lì inizia la loro avventura. I loro spettacoli, più di 30 creazioni in 30 anni di lavoro, che hanno fatto più di 2500 repliche in sede, sul territorio e in tournée in Italia e in Europa – Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Portogallo -, affrontano temi autobiografici del rapporto dell’uomo con le materie prime, con gli animali, con gli altri uomini e con la terra; ne accettano le contraddizioni, interrogano il proprio passato e il futuro cercando nell’attimo presente una condivisione profonda tra attori e spettatori.

Il Teatro delle Ariette non è soltanto una compagnia teatrale, è un’esperienza, una pratica quotidiana alla ricerca del ‘luogo’ dove arte, vita e lavoro convivono e coincidono. Da anni porta avanti anche attività di formazione sul territorio e dal 2015 cura la realizzazione del Progetto di teatro di comunità Territori da cucire. Nel 2020 ha ricevuto il Premio ANCT Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

La programmazione artistica e culturale è affidata all’RTI costituito da Cranpi e Orbita | Spellbound Centro Nazionale di produzione della Danza.

La programmazione dei Teatri in Comune 2025/2026 è finanziata dall’Unione europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR.

Biglietti €20, nel biglietto è inclusa la condivisione dei piatti cucinati durante lo spettacolo.

Posti limitati: solo 30 persone per replica.

Per info e prenotazioni: promozione.tbq@cranpi.com