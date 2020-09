Teatro Civico 14 riprendono i corsi

Open Day il 3 ottobre, inizio corsi il 5 ottobre

Su la maschera fatti contagiare solo dal teatro. Con questo spirito riparte, dopo la pausa determinata dalla pandemia, l’attività del Teatro Civico 14 di Caserta.

Da lunedì 5 ottobre riprendono i corsi di teatro nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per contrastare l’emergenza Covid-19.

Questi i corsi:

Oplà Teatro per i bambini dagli 8 ai 10 anni;

L’Attore Capovolto 11/18 anni – corso Base – Avanzato;

La Grammatica della Scena +18 anni – corso Base – Intermedio – Avanzato;

La Palestra del’Attore progetto speciale – corso avanzato per ex allievi.

Prima dell’avvio, sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 l’Open Day con lezioni di prova gratuita.

Orari:

alle 10:30 Oplà Teatro 8 – 10anni;

alle 17:00 L’Attore Capovolto 11 – 18anni;

alle 18,30 La Grammatica della Scena +18anni.

La prenotazione alle lezioni gratuite è obbligatoria. I gruppi saranno di massimo 15 partecipanti.

Dichiara lo staff del Teatro Civico 14:

Il 2020 ci ha costretto a fermarci, a spegnere le luci e a scendere dalle tavole di legno. Come tutti gli altri, anche noi abbiamo lasciato sospesi abbracci e sorrisi, sguardi di intesa e momenti di scontro, come sempre avviene in un gruppo, soprattutto se ci si trova su un palcoscenico e si sceglie di mettere in gioco se stessi e le proprie emozioni, insieme con i compagni di viaggio. Nonostante le grandi incertezze che ancora oggi non ci permettono di fare previsioni concrete, abbiamo deciso che da ottobre ripartiranno i corsi di teatro del Teatro Civico 14, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie. In base a quanto previsto dalle ultime disposizioni per contrastare l’emergenza pandemia, saranno adottate tutte le precauzioni e le misure di sicurezza per contrastare l’emergenza Covid1-9 e ogni gruppo sarà di max 15 partecipanti. I corsi, che avranno inizio il 5 ottobre 2020 e termineranno a giugno 2021, sono per tutte le età e sono aperti sia a chi già ha praticato teatro sia a chi non è mai salito su un palco. L’unico requisito certo che cerchiamo è la voglia di mettersi in gioco insieme a noi! Noi siamo pronti. Non vediamo l’ora di ricominciare per un nuovo viaggio insieme!

Le offerte formative del Teatro Civico 14: laboratori teatrali per tutte le età. Le proposte sono per tutti: per chi il teatro lo ha solo immaginato, per chi è appassionato, per chi ha voglia di mettersi in gioco, per chi è curioso.

È un percorso in continua ricerca. Ricerca di una “grammatica” fatta di regole ma anche di fantasia e creatività. Un lavoro basato sul forte “rispetto” nei confronti del “fare teatro” inteso come spazio di creazione, come accrescimento delle capacità comunicative, un viaggio alla scoperta delle possibilità espressive del corpo, dei trucchi dell’utilizzo della voce.

Gli strumenti approcciati saranno: training fisico-sensoriale, azione teatrale, narrazione orale, improvvisazione. Il teatro è “gioco” in cui mente, corpo e voce sono strumenti per emozionare ed emozionarsi, alla costante ricerca di un “gesto”, di una “parola”, di una “verità”. I partecipanti trovano nel laboratorio un luogo in cui esprimere la propria unicità, scoprono la possibilità di sognare e di raccontare.

Info e prenotazioni

Teatro Civico 14

via F. Petrarca – parco dei Pini c/o Spazio X

81100 Caserta

0823-441399 – info@teatrocivico14.it – www.teatrocivico14.org