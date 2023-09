Teatro Biondo: progetti vincitori bando ‘Sicilia di Scena 2023/2024’

Oltre cento le candidature: in cantiere il progetto di una rassegna

La Commissione del progetto ‘Sicilia di scena’, designata da Pamela Villoresi, Direttrice del Teatro Biondo di Palermo, e composta da Roberto Giambrone, Antonio Silvia e Ornella Vannetti, ha analizzato le oltre cento proposte giunte nei tempi previsti dall’avviso di selezione.

Escluse le proposte che non rispettavano i requisiti di ammissibilità, la Commissione, tenendo conto di quanto previsto nell’avviso, in particolar modo dei caratteri di innovatività dei progetti – in relazione ai linguaggi utilizzati, alla compresenza di eterogenei elementi di drammaturgia scenica e alla originale elaborazione di significative tematiche legate alla contemporaneità – ha deciso di destinare il premio di produzione allo spettacolo ‘Astolfo 13’, testo di Giulio Musso, regia, musiche e live electronics di Federico Pipia, e di partecipare al sostegno di coproduzione e/o ospitalità delle seguenti proposte: ‘L’arte della resistenza’ della compagnia Barbe à Papa Teatro, testo e regia di Claudio Zappalà; ‘The Yalta Game’ della compagnia Saveria Project, testo di Stefano Moretti, regia Giulia Valenti e Stefano Moretti, video di Fabio Florio; ‘Felicia’ di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti della compagnia Quintoequilibrio.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto di particolare interesse il progetto ‘Butchers’ di Gloria Dorliguzzo, una ricerca laboratoriale sulle connessioni tra danza e gesto quotidiano, che coinvolge artisti e maestranze del territorio, pertanto il Teatro Biondo, su proposta della stessa Commissione, si impegna a sostenerlo nelle diverse fasi di realizzazione.

Considerate la qualità e la professionalità di molte delle proposte giunte, il Teatro Biondo sta altresì valutando la possibilità di selezionarne alcune per organizzare una rassegna di ospitalità, proponendo alle compagnie un supporto tecnico – logistico e il ricavato dell’incasso tolte le spese.

‘Sicilia di scena 2023-2024’

‘Astolfo 13’

testo Giulio Musso

musiche, regia, live electronics Federico Pipia

percussioni, fiati, zampogna, ghironda Michele Piccione

costumi Dora Argento

regia audio/luci Andrea Trona

‘Astolfo 13’ è una rielaborazione in chiave contemporanea di alcuni episodi di ‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto, proposti attraverso modalità narrative derivate dal cunto siciliano e dall’Opera dei pupi, e intrecciati con un racconto dei nostri giorni.

Personaggi di epoche diverse si sovrappongono in una narrazione stratificata, che utilizza musica, eseguita con strumenti acustici e digitali, recitazione, immagini video ed elaborazioni sonore. Il testo varia nella forma e nei generi, abbracciando metriche classiche e contemporanee, versi e prosa, e alterna diversi registri mettendo in dialogo le ottave ariostesche, l’italiano contemporaneo e il dialetto palermitano.

‘Barbe à Papa Teatro

L’arte della resistenza’

testo e regia Claudio Zappalà

con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano

disegno luci e direzione tecnica Nathan Tagliavini

Tre attrici e un attore si preparano a mettere in scena il loro ultimo spettacolo, e nel farlo si interrogano sulla loro condizione di artisti, di lavoratori e lavoratrici, ma anche di uomini e donne che vivono un presente difficile. È la compagnia Barbe à Papa Teatro che mette in scena se stessa.

L’indagine parte da una domanda che genera tutte le successive: ‘Si può fare teatro quando si è depressi?’ La reazione, più che la risposta, a questa domanda, è uno spettacolo che racconta il disagio di una generazione, provata dalla crisi economica, sociale, politica e culturale.

Tuttavia, nel raccontarsi col cuore in mano, denunciando il disincanto, le frustrazioni, la rabbia, i giovani attori dimostrano che è ancora possibile fare teatro, chiamando in causa il pubblico, in una partecipazione attiva e responsabile, che va oltre la fruizione dello spettacolo stesso.

Compagnia Quintoequilibrio

‘Felicia’

di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti

con Stefania Ventura

trainer Quinzio Quiescenti

marionetta ibrida Giorgia Goldoni

luci Gabriele Gugliara

collaborazione alla drammaturgia Simona Gambaro

scene Quinzio Quiescenti

‘Felicia’ utilizza i linguaggi del teatro, della danza e delle marionette per raccontare una fiaba legata a questioni controverse e pressanti per la nostra società. Lo spettacolo affronta il tema dello straniero che arriva in una comunità suscitando diffidenza e pregiudizi.

In questa storia, gli animali del bosco si sentono ‘invasi’ dall’arrivo della ‘strega’ Felicia e quindi le dichiarano guerra. Ma il tasso si mostra più saggio e intraprendente degli altri animali e decide di far vista a Felicia. L’incontro e la conoscenza più approfondita faranno cadere i pregiudizi e rafforzeranno il senso di comunità.

Lo spettacolo, adatto tanto a un pubblico di adulti quanto ai bambini, affronta un tema di grande interesse con i linguaggi della fiaba, attraverso l’interazione tra un’attrice e una particolare marionetta manovrata a vista.

Saveria Project

‘The Yalta Game’

di Brian Friel

traduzione di Stefano Moretti

regia e interpretazione Giulia Valenti e Stefano Moretti

scene di Aurelio Ciaperoni

contenuti video realizzati a Palermo da Fabio Florio

‘The Yalta Game’ è un testo breve scritto da Brian Friel nel 2001 a partire da un racconto di Anton Čechov, ‘La signora col cagnolino’. Anna e Dimitri, entrambi infelicemente sposati, si incontrano da soli in vacanza a Jalta. Si innamorano, si lasciano. Il vero tema del racconto non è però l’adulterio, ma il rapporto tra verità e finzione.

Anna e Dimitri ‘giocano’ a inventare le vite degli altri. Lo spettacolo aggiunge un ulteriore livello di gioco quando i due attori giocano a inventare i due personaggi, che a loro volta stanno inventando le proprie vite.

Per costruire questo ingegnoso gioco di scatole cinesi, il linguaggio teatrale incrocia quello cinematografico, con un video realizzato in esterni a Palermo, innescando un meccanismo metateatrale spiazzante, che ci costringe a interrogarci sul rapporto tra realtà e finzione, tanto nel teatro quanto nella vita.

‘Butchers’

ideazione, regia e coreografia Gloria Dorliguzzo

dramaturg Lucia Amara

sound designer Manfredi Clemente

sculture sceniche Francesco Albano

‘Butchers’ nasce da una scoperta di un’etimologia: Hasapikos, danza popolare greca, che letteralmente significa danza dei macellai. Questa tradizione ha avuto origine a Costantinopoli all’interno della corporazione dei macellai Avarniti, un gruppo etnico di origine albanese. Butchers indaga questa etimologia riscoprendo i passi che creano la sequenza ritmica del taglio della carne, cercando di arrivare a quel nucleo comune dal quale danza – ritmo e macelleria originano una danza.

Sottraendo qualsiasi oggetto direttamente correlato al taglio della carne, il lavoro mira a concentrarsi sui corpi dei macellai, che portano i segni di una pratica, rendendoli esecutori-interpreti di questa danza.

Il progetto prevede una fase laboratoriale nella quale saranno conivolti alcuni macellai dei mercati popolari di Palermo e alcuni artisti palermitani – un compositore, una videomaker, una dramaturg – e una successiva elaborazione creativa finalizzata alla presentazione al pubblico di una performance in uno spazio non convenzionale.