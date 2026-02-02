‘Te lo faccio vedere chi sono io!’ al Teatro Parioli Costanzo

La quattordicesima serata di beneficenza in onore di Gianni Elsner è in programma a Roma il 3 febbraio

Torna ‘Te lo faccio vedere chi sono io!’, quattordicesima serata di beneficenza in onore di Gianni Elsner.

Anche quest’anno l’appuntamento si terrà al Teatro Parioli Costanzo di Roma, martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20:30, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà promosse dall’Associazione Gianni Elsner, in particolare dei progetti legati alla formazione scolastica in Paraguay.

A condurre la serata saranno Luciano Lembo e Alberto Laurenti, che si alterneranno sul palco con: Antonio Giuliani, Daniela Mei, Dani Bra, Baz (Marco Bazzoni), Roberto Ranelli, Manuela Villa, Monsieur David, Rumba de Mar, Stefano Indino.

Era il 1988 quando Gianni Elsner, attore e conduttore radiofonico nato a Merano ma romano d’adozione, ebbe questa idea durante un volo di ritorno dal Paraguay. Si era recato nel Paese sudamericano per visitare un cugino missionario redentorista e, nel corso del soggiorno, aveva scoperto le condizioni estremamente precarie in cui i bambini facevano lezione: disegnavano e scrivevano con bastoncini di legno sulla sabbia del fiume.

Da quell’esperienza nacque un’intuizione destinata a diventare un progetto di vita: avviare un sistema di adozioni a distanza per permettere a quei bambini di studiare, chiedendo aiuto ai tanti ascoltatori della sua trasmissione radiofonica ‘Te lo faccio vedere chi sono io!’ per acquistare il materiale necessario e garantire una frequenza scolastica regolare.

Nel corso degli anni il progetto è cresciuto in maniera esponenziale. Ogni gennaio i Missionari arrivano a Roma per incontrare madrine e padrini italiani, consegnare le pagelle dei bambini e permettere il rinnovo del sostegno economico. La ‘famiglia’ di Gianni Elsner è diventata sempre più grande.

Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2009, è nata l’Associazione che porta il suo nome e che continua a custodire e sviluppare il suo progetto.

Grazie all’aiuto e alla generosità dei sostenitori, in quasi quarant’anni sono arrivati in Paraguay oltre 120 container di merce di ogni genere, sono stati aiutati più di 15.000 bambini, costruite 5 scuole e oltre 120 aule in altre 50 scuole già esistenti.

Sono state inoltre realizzate due grandi opere: nel 2006 l’inaugurazione dell’Università di Carapeguà e nel 2012 quella della Sala Polifunzionale multiuso intitolata a Gianni Elsner.

Dopo la morte di Gianni, l’Associazione ha scelto di istituire anche una serata annuale di raccolta fondi, che nel tempo è diventata un appuntamento atteso e partecipato.

