‘Te l’avrei detto’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 27 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Debutta in prima nazionale il 27 dicembre al Teatro Trastevere di Roma ‘Te l’avrei detto’, una commedia brillante scritta e diretta da Luca Giacomozzi, con Francesco Trifilio, Francesca Pausilli, Margherita De Silva, Davide Albano, Claudio Scaramuzzino e Danny Francucci.

Scenografia Michele Funghi, Costumi Valentina Pastorello, Assistente Barbara Ninetti.

La commedia unisce comicità e riflessione in uno spettacolo pieno di colpi di scena. Un gruppo di amici decide di passare insieme la sera dell’ultimo dell’anno. L’affiatamento che c’è tra loro renderà la festa piena di risate e spensieratezza.

Telefonate frenetiche, preparativi caotici e dialoghi scoppiettanti saranno gli ingredienti ideali per avvicinarsi insieme al brindisi di mezzanotte. Ma sarà veramente tutto perfetto come sembra? Gli scherzi, le risate e l’armonia saranno davvero l’unico ingrediente della serata?

‘Te l’avrei detto’ è una commedia che parla di amicizia, amore e delle piccole assurdità della vita quotidiana, con un tocco d’imprevedibilità che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Orario spettacoli:

27 dicembre ore 21:00

28 dicembre ore 17:30

31 dicembre – Speciale Capodanno

2 gennaio ore 21:00

3 gennaio ore 17:30 e ore 21:00

4 gennaio ore 17:30

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: 13,00 euro

ridotto: 10,00 euro

prevista tessera associativa

Prenotazioni:

06-5814004 / 328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/