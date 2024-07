Taxi Napoli: potenziati controlli in stazione, aeroporto e porto

Postazioni fisse ed orari prolungati fino agli arrivi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono attivi da questa mattina i nuovi presidi fissi della Polizia Locale che opereranno, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, in Piazza Garibaldi, al Molo Beverello e all’Aeroporto di Capodichino per garantire condizioni di legalità e sicurezza ai passeggeri in transito nei principali crocevia del traffico turistico a Napoli.

La decisione è stata adottata nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocata dal Prefetto, alla quale è intervenuto l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, per affrontare anche le criticità legate al servizio dei taxi in particolare nei tre punti strategici di Piazza Garibaldi, Molo Beverello/Stazione Marittima e Aeroporto di Capodichino.

Oltre alle postazioni fisse della Polizia Locale è stato previsto il potenziamento dei servizi garantiti dalla PolAria, Polizia di Frontiera Aerea, all’Aeroporto di Capodichino, che intensificherà, fino alle 23, e comunque fino all’arrivo degli ultimi aerei, le attività di prevenzione e repressione dei taxi abusivi.

Anche la PolFer, Polizia ferroviaria, alla Stazione Centrale garantirà nelle ore serali, insieme alle pattuglie dell’Esercito, un rafforzamento dei servizi.

La PolMare effettuerà maggiori controlli nell’area della Stazione Marittima, a tutela dei croceristi che sbarcano dalle grandi navi turistiche, mentre il presidio della zona del Molo Beverello all’arrivo degli aliscafi sarà garantito dalla Polizia Locale.

L’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha dichiarato: