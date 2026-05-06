Taxi, incontro a Palazzo San Giacomo tra Sindaco Manfredi e Sindacati

Impegno immediato dell’Amministrazione contro l’abusivismo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo San Giacomo, un incontro tra l’Amministrazione Comunale e le rappresentanze sindacali del comparto Taxi : Orsa Taxi, Fast Confsal Taxi, Uritaxi, Sitan Unimpresa, Uti, UGL Taxi, Federtaxi e una delegazione dei tassisti.

Al centro del confronto le criticità che hanno motivato lo sciopero generale della categoria svoltosi nella giornata di ieri.

Il confronto con la Direzione Generale

Nella prima parte della mattinata, i rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti dal Direttore Generale, Pasquale Granata.

I sindacati hanno ribadito con forza la necessità di interventi urgenti per contrastare le diverse forme di abusivismo nel trasporto non di linea, denunciando in particolare:

• l’utilizzo irregolare di “auto di cortesia”;

• la presenza di NCC provenienti da fuori comune che operano stabilmente sul territorio cittadino in violazione della normativa;

• l’attività di auto private che pubblicizzano servizi di trasporto abusivi persino sui canali social.

Il Direttore Granata ha fornito rassicurazioni immediate garantendo potenziamento e intensificazione dei controlli per reprimere tali fenomeni. È stato inoltre assunto l’impegno di inaugurare una nuova stagione di dialogo e collaborazione costante con le sigle sindacali per affrontare in modo strutturale le problematiche della categoria.

L’incontro con il Sindaco

Alle ore 13:00, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto personalmente la delegazione dei tassisti. Durante il colloquio, il primo cittadino ha ascoltato le istanze dei lavoratori, confermando la centralità del servizio taxi nella mobilità urbana e dando pieno mandato al Direttore Generale per dare seguito operativo a tutte le questioni discusse durante la mattinata.

La posizione dei sindacati

Le organizzazioni sindacali, preso atto delle garanzie ricevute, hanno confermato la propria piena disponibilità al confronto costruttivo e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di garantire la legalità del settore e migliorare la qualità del servizio per la cittadinanza.

I rappresentanti dei Sindacati, preso atto degli impegni dell’Amministrazione Comunale, restano vigili, sui temi affrontati, anche in vista di un prossimo incontro programmato a breve scadenza.