Taxi e NCC abusivi, controlli e sequestri della Polizia Locale Napoli

Interventi in piazza Garibaldi e a Capodichino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale ha condotto un’operazione mirata a contrastare il trasporto professionale abusivo di persone, un fenomeno in crescita anche attraverso offerte pubblicizzate sui social network e tramite materiale promozionale diffuso sul territorio.

Gli agenti hanno concentrato l’attenzione sulle aree a maggiore afflusso turistico.

Operando anche in abiti civili, sono intervenuti in piazza Garibaldi e nella zona dell’aeroporto di Napoli Capodichino, dove hanno individuato quattro conducenti intenti a svolgere l’attività senza le necessarie autorizzazioni.

Complessivamente sono state accertate undici violazioni al Codice della Strada, tra cui l’esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente o taxi senza licenza, la mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida, l’omessa revisione periodica dei veicoli, l’inosservanza delle prescrizioni conseguenti al sequestro del mezzo e la circolazione in aree soggette a limitazioni ambientali.

In tutti e quattro i casi si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, alla sospensione della patente e al ritiro della carta di circolazione.

L’attività della Polizia Locale proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e tutelare gli utenti e gli operatori regolarmente autorizzati.