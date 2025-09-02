Tavolo tecnico al MIT su AV con Salvini, Rocca, Enti Locali, RFI e FS

Entro ottobre prossima riunione

Si è svolto oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro del tavolo tecnico convocato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro, Matteo Salvini, per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l’alta velocità nel Frusinate, lungo la linea Roma – Napoli AV/AC.

L’iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del MIT, rappresentanti di RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato.

Presenti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme agli Assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il Segretario della V Commissione della Camera dei deputati, l’Onorevole Nicola Ottaviani; il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il Sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il Sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta.

Durante l’incontro è stato analizzato lo studio di prefattibilità realizzato da RFI nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio.

Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione: Ferentino, Patrica e Roccasecca, presso il posto di movimento di San Giovanni.

L’analisi multicriteria ha indicato che l’alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino.

L’analisi costi-benefici ha confermato che l’investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività. I prossimi passi prevedono un aggiornamento dei costi e dell’analisi costi – benefici.

Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto.