Tavolo in Regione per ATOP, azienda di Barberino Tavarnelle (FI)

Prossimamente un incontro con l’azienda
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Tavolo regionale oggi in Regione, per discutere della situazione dell’azienda ATOP di Barberino Tavarnelle (FI).
L’azienda, occupandosi di produzione di macchine per la realizzazione di auto elettriche, attraversa un momento delicato poiché risente della crisi di settore.
La Regione, ascoltate le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, chiederà prossimamente un incontro all’azienda per monitorare da vicino la situazione.