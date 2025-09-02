TAV Frosinone, Ghera: Opera strategica sostenuta da Giunta centrodestra

L’Assessore: ‘Grande attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio‘
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il tavolo convocato oggi dal MIT per parlare della nuova fermata dell’alta velocità nel frusinate è un primo passo importante che segna una grande attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio.
Si tratta di un progetto fortemente sostenuto dalla Giunta regionale di centrodestra sul quale intendiamo lavorare insieme al governo e a RFI per poter realizzare un’opera di importanza strategica per la Ciociaria ma per la mobilità regionale.
Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.