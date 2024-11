‘Tasso Alcolico Poetry Slam’: a Napoli la poesia si fa ad alta voce

Gara di poesia ad alta voce + Open mic

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 1° dicembre a Napoli spazio ai poeti e agli appassionati della parola che vorranno cimentarsi con l’esperienza del palco in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Alle ore 20:45 presso il Tasso Alcolico, sito in via Girolamo Santacroce, 61, si sfideranno a colpi di versi i poeti, recitando le proprie poesie ad alta voce: Davide Cava, Chris Iorio, “Akiropita”, Chiara Migliucci, Alessio Pino, “Pasquale” e “Giando”.

Poche e semplici regole per rendere più avvincente il gioco: i poeti avranno a disposizione tre minuti per ogni manche e i testi dovranno essere scritti da loro, non potranno avvalersi di musiche, costumi o oggetti di scena. Solo corpo e voce, per rendere l’immersione nelle parole più intensa.

Il pubblico presente in sala sarà ugualmente protagonista: farà da giuria popolare dopo ogni esibizione votando le capacità di scrittura, interpretazione ed emozioni suscitate dal singolo poeta.

Particolarmente apprezzato dal pubblico campano, il Poetry Slam è un ramo della poesia performativa che riscuote sempre più successo in tutta Italia, una modalità dinamica e divertente di vivere la poesia come spettacolo e intrattenimento. Chi vincerà la gara avrà accesso alle fasi finali del Campionato nazionale del circuito Slam Italia.

Per chi volesse invece leggere sul palco una sua poesia senza gareggiare, sarà a disposizione anche un momento di palco aperto, detto ‘Open mic’.

Per potersi iscrivere a ‘Open mic’ è preferibile contattare l’indirizzo mail di Società della Sibilla – “Noi siamo parola”: noisiamoparola@gmail.com.

L’evento è frutto di una collaborazione tra i gruppi di poesia performativa Società della Sibilla – “Noi siamo parola” e Caspar – Campania Slam Poetry.

La conduttrice dell’evento, la Slam Master Tiziana Ferraiolo, racconta:

Il Poetry Slam è un’importante occasione per artisti emergenti e per chi desidera portare le proprie parole su un palco, ma soprattutto crea un grande senso di comunità tra scrittori e appassionati di arte. ‘Open mic’ è altrettanto importante: ci permette di accogliere altre voci fuori dalla gara impreziosendo, così, l’appuntamento.

Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni:

342.68.53.980; 348.54.35.373

Mail: noisiamoparola@gmail.com